Пенс розкритикував Трампа, який називав Путіна "генієм": Україна має виграти, він воєнний злочинець

Один із можливих кандидатів у президенти США від Республіканської партії Майк Пенс розкритикував колишнього голову Білого дому Дональда Трампа за хвалебні відгуки про диктатора Володимира Путіна. Про це він повідомив в інтерв'ю CNN.

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За його словами, деякі політики у США називали війну РФ проти України "територіальною суперечкою", але він вважає, що США мають продовжувати передавати озброєння Україні, щоб вона повернула всі свої території.

Він зазначив, що Путін не зупиниться в Україні, якщо йому вдасться захопити її.

"Путін не збирається зупинятися. Він чітко дав зрозуміти, що хоче відтворити стару радянську сферу впливу в Східній Європі", — сказав Пенс.

Політик заявив, що Трамп називав Путіна "генієм", та розкритикував колишнього президента.

"Я знаю різницю між генієм та воєнним злочинцем, і я знаю, кому потрібно перемогти у війні в Україні. Свобода — це наша боротьба, і нам потрібно дати народу України можливість боротися та захищати свою територію", — резюмував він.

ДОВІДКА. Чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. . Чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. Джо Байден Дональд Трамп вже оголосили про намір брати участь у перегонах. Основним конкурентом Трампа в Республіканській партії вважається губернатор Флориди Рон Десантіс. Трамп неодноразово виступав проти допомоги Україні, хвалив Путіна та лякав світ ядерною війною. Десантіс робив суперечливі заяви про війну: спочатку він закликав збільшити військову допомогу Україні, проте потім назвав війну "територіальною суперечкою". Після шквалу критики з боку республіканців Десантіс назвав Путіна воєнним злочинцем та заявив, що Україна переможе.

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