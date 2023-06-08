Пенс розкритикував Трампа, який називав Путіна "генієм": Україна має виграти, він воєнний злочинець
Один із можливих кандидатів у президенти США від Республіканської партії Майк Пенс розкритикував колишнього голову Білого дому Дональда Трампа за хвалебні відгуки про диктатора Володимира Путіна. Про це він повідомив в інтерв'ю CNN.
За його словами, деякі політики у США називали війну РФ проти України "територіальною суперечкою", але він вважає, що США мають продовжувати передавати озброєння Україні, щоб вона повернула всі свої території.
Він зазначив, що Путін не зупиниться в Україні, якщо йому вдасться захопити її.
"Путін не збирається зупинятися. Він чітко дав зрозуміти, що хоче відтворити стару радянську сферу впливу в Східній Європі", — сказав Пенс.
Політик заявив, що Трамп називав Путіна "генієм", та розкритикував колишнього президента.
"Я знаю різницю між генієм та воєнним злочинцем, і я знаю, кому потрібно перемогти у війні в Україні. Свобода — це наша боротьба, і нам потрібно дати народу України можливість боротися та захищати свою територію", — резюмував він.
- Нещодавно Десантіс заявив, що військова допомога Україні — не в інтересах Вашингтона, а також назвав війну "територіальною суперечкою" України та РФ.
- Десантіс хоче припинення вогню в Україні. Лякає "подобою Вердена" та патовою ситуацією.
- Десантіса знову запитали про війну в Україні. Він сказав: Хочу бачити "врегулювання" до 2025 року.
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