Пенс раскритиковал Трампа, который называл Путина "гением": Украина должна выиграть войну
Один из возможных кандидатов в президенты США от Республиканской партии Майк Пенс раскритиковал бывшего главу Белого дома Дональда Трампа за хвалебные отзывы о диктаторе Владимире Путине. Об этом он сообщил в интервью CNN.
По его словам, некоторые политики в США называли войну РФ против Украины "территориальным спором", но он считает, что США должны продолжать передавать вооружения Украине, чтобы она вернула все свои территории.
Он отметил, что Путин не остановится на Украине, если ему удастся захватить ее.
"Путин не собирается останавливаться. Он четко дал понять, что хочет воссоздать ту старую советскую сферу влияния в Восточной Европе", — сказал Пенс.
Политик заявил, что Трамп называл Путина "гением", и раскритиковал бывшего президента.
"Я знаю разницу между гением и военным преступником, и я знаю, кому нужно победить в войне в Украине. Свобода — это наша борьба, и нам нужно дать народу Украины возможность сражаться и защищать свою территорию", — резюмировал он.
- Недавно Десантис заявил, что военная помощь Украине — не в интересах Вашингтона, а также назвал войну "территориальным спором" Украины и РФ.
- Десантис хочет прекращения огня в Украине. Пугает "подобием Вердена" и патовой ситуацией.
- Десантиса снова спросили об Украине. Он сказал: Хочу видеть "урегулирование" до 2025 года.
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