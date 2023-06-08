Пенс раскритиковал Трампа, который называл Путина "гением": Украина должна выиграть войну

Один из возможных кандидатов в президенты США от Республиканской партии Майк Пенс раскритиковал бывшего главу Белого дома Дональда Трампа за хвалебные отзывы о диктаторе Владимире Путине. Об этом он сообщил в интервью CNN.

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По его словам, некоторые политики в США называли войну РФ против Украины "территориальным спором", но он считает, что США должны продолжать передавать вооружения Украине, чтобы она вернула все свои территории.

Он отметил, что Путин не остановится на Украине, если ему удастся захватить ее.

"Путин не собирается останавливаться. Он четко дал понять, что хочет воссоздать ту старую советскую сферу влияния в Восточной Европе", — сказал Пенс.

Политик заявил, что Трамп называл Путина "гением", и раскритиковал бывшего президента.

"Я знаю разницу между гением и военным преступником, и я знаю, кому нужно победить в войне в Украине. Свобода — это наша борьба, и нам нужно дать народу Украины возможность сражаться и защищать свою территорию", — резюмировал он.

СПРАВКА. Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. . Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. Джо Байден Дональд Трамп уже объявили о намерении участвовать в гонке. Основным конкурентом Трампа в Республиканской партии считается губернатор Флориды Рон Десантис. Трамп неоднократно выступал против помощи Украине, хвалил Путина и пугал мир ядерной войной. Десантис же делал противоречивые заявления о войне: сначала он призывал увеличить военную помощь Украине, однако потом назвал войну "территориальным спором". После шквала критики со стороны республиканцев Десантис назвал Путина военным преступником и заявил, что Украина победит.

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