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Бывший при Трампе вице-президентом США Майк Пенс встретился с Зеленским – видео

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29.06.2023, 21:13
Бывший при Трампе вице-президентом США Майк Пенс встретился с Зеленским – видео - Фото
Владимир Зеленский и Майк Пенс (фото – Офис президента)

Президент Владимир Зеленский принял в Киеве бывшего вице-президента США  Майка Пенса.

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"Обсудили нашу оборону, взаимодействие между нашими народами, сотрудничество по безопасности и важность решительности и определенности партнеров относительно будущего членства Украины в НАТО", – сообщил Зеленский в Twitter.

Президент выразил благодарность "за громкий голос Майка Пенса в поддержку Украины в Республиканской партии США".

Пенс заявил о намерении стать кандидатом в президенты США от Республиканской партии. В начале июня он раскритиковал бывшего главу Белого дома Дональда Трампа за хвалебные отзывы о Владимире Путине, – Трамп назвал российского диктатора "гением".  

"Я знаю разницу между гением и военным преступником, и я знаю, кому нужно победить в войне в Украине. Свобода – это наша борьба, и нам нужно дать народу Украины возможность сражаться и защищать свою территорию", – сказал Пенс.

СПРАВКА. Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. Джо Байден и Дональд Трамп уже объявили о намерении участвовать в гонке. Основным конкурентом Трампа в Республиканской партии считается губернатор Флориды Рон Десантис. Трамп неоднократно выступал против помощи Украине, хвалил Путина и пугал мир ядерной войной. Десантис же делал противоречивые заявления о войне: сначала он призывал увеличить военную помощь Украине, однако потом назвал войну "территориальным спором". После шквала критики со стороны республиканцев Десантис назвал Путина военным преступником и заявил, что Украина победит.
  • 17 февраля 2023 года пять конгрессменов США от обеих партий направили письмо президенту США Джо Байдену с просьбой предоставить Украине истребители F-16.
  • 18 апреля президент Зеленский провел телефонный разговор со спикером Палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти и обсудил с ним вопросы военной помощи и санкционное давление на страну-агрессора.

Читайте также: В Конгресс США внесли проект резолюции о победе Украины и ответственности РФ за агрессию

Сергей Бережной
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