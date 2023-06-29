Бывший при Трампе вице-президентом США Майк Пенс встретился с Зеленским – видео

Президент Владимир Зеленский принял в Киеве бывшего вице-президента США Майка Пенса.

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"Обсудили нашу оборону, взаимодействие между нашими народами, сотрудничество по безопасности и важность решительности и определенности партнеров относительно будущего членства Украины в НАТО", – сообщил Зеленский в Twitter.

Президент выразил благодарность "за громкий голос Майка Пенса в поддержку Украины в Республиканской партии США".

Пенс заявил о намерении стать кандидатом в президенты США от Республиканской партии. В начале июня он раскритиковал бывшего главу Белого дома Дональда Трампа за хвалебные отзывы о Владимире Путине, – Трамп назвал российского диктатора "гением".

"Я знаю разницу между гением и военным преступником, и я знаю, кому нужно победить в войне в Украине. Свобода – это наша борьба, и нам нужно дать народу Украины возможность сражаться и защищать свою территорию", – сказал Пенс.

Підтримка Сполучених Штатів для нашої боротьби за свободу життєво важлива. Усіх американців, кожної американської родини, усіх громадських сил, Конгресу – обох партій, обох палат. І звичайно, підтримка Президента Сполучених Штатів Джо Байдена. Я дякую за цю підтримку!



Сьогодні в… pic.twitter.com/KrzrYNNc06 – Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 29, 2023

СПРАВКА. Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. . Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. Джо Байден Дональд Трамп уже объявили о намерении участвовать в гонке. Основным конкурентом Трампа в Республиканской партии считается губернатор Флориды Рон Десантис. Трамп неоднократно выступал против помощи Украине, хвалил Путина и пугал мир ядерной войной. Десантис же делал противоречивые заявления о войне: сначала он призывал увеличить военную помощь Украине, однако потом назвал войну "территориальным спором". После шквала критики со стороны республиканцев Десантис назвал Путина военным преступником и заявил, что Украина победит.

17 февраля 2023 года пять конгрессменов США от обеих партий направили письмо президенту США Джо Байдену с просьбой предоставить Украине истребители F-16.

18 апреля президент Зеленский провел телефонный разговор со спикером Палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти и обсудил с ним вопросы военной помощи и санкционное давление на страну-агрессора.

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