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Зеленский: Мы не потеряли человечность, хоть и пережили страшные месяцы. И не потеряем ее видео

Цей матеріал також доступний українською
28.12.2022, 22:25
Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)
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Украинцы не утратили человечность, несмотря на страшные месяцы, которые им пришлось пережить. И не утратят ее. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 28 декабря.

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Президент попросил украинцев поддерживать друг друга, что бы ни случилось. 

"Наше с вами внимание к другим, когда его может не хватать от кого-то из родных – по разным причинам, – наши с вами слова, которые могут согреть тех, кто рядом, когда события слишком холодные, и наша с вами забота друг о друге, когда обстоятельства испытывают – все это тоже наша общая защита", – сказал Зеленский.

Он призвал людей заботиться об Украине, ценить друг друга и делать все, чтобы помочь украинским воинам.

"Мы не потеряли нашу человечность, хоть и пережили страшные месяцы. И не потеряем ее, хотя впереди тоже непростой год. Мы дойдем до победы. И должны сделать это действительно вместе", – сказал президент.

Читайте также: Зеленский: Благодаря украинцам мир вспоминает, что такое быть победителями

Наталія Медведєва
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Владимир Зеленский
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