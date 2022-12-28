Зеленский: Благодаря украинцам мир вспоминает, что такое быть победителями

Благодаря украинцам мир вспоминает, каково это – быть победителями, сказал президент Владимир Зеленский в ежегодном обращении к Верховной Раде.

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"Мы даем каждому партнеру Украины уникальное и очень важное чувство и историческую возможность – стать победителями вместе с Украиной. Благодаря украинцам мир вспоминает, каково это – быть победителями. И в следующем году мы это только усилим", – сказал Зеленский.

В выступлении перед депутатами президент заявил, что в 2022 году Украине удалось значительно усилить ее мировой авторитет как государства.

"Большинство стран мира уже не интересуется, услышит ли их Россия. С этим покончено. Сейчас мир по-настоящему заинтересован в том, чего еще ожидать от Украины, что Украина может дать Европе, что мы можем дать миру", – сказал Зеленский.

Он отметил, что иметь друзей среди украинцев для многих в мире стало поводом для гордости.

"Мы возвращаем миллионам людей в разных странах веру в ценности. В ценности, которым родители учат детей где угодно в свободном мире. Мы показываем, что жизнь действительно должна зависеть от таких ценностей. Мы актуализируем смыслы. Смыслы, которые долго были, к сожалению, лишь бесплодными буквами некоторых международных соглашений, конвенций и меморандумов. Они заработают. И мы это показываем", – сказал президент.

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Сергій Бережний

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