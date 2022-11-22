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Зеленский: Мы столкнулись с одной из самых больших угроз за время полномасштабной войны видео

Цей матеріал також доступний українською
22.11.2022, 19:19
Фото: ОП
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Перед зимой Украина столкнулась с одной из самых больших угроз за время полномасштабной войны. Российский ракетный террор разрушил почти половину энергетической инфраструктуры и будет продолжать это делать. Об этом президент Владимир Зеленский сказал в обращении к 104-му Конгрессу мэров и глав муниципалитетов Франции.

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"Когда Украина обращается за помощью в этой войне, речь идет не просто о столкновении государств, не просто о том, что Россия пришла за нашей землей и нашими ресурсами, которые хочет присвоить. Это столкновение двух противоположных отношений к людям и к жизни", – сказал он.

Президент объяснил, что когда в украинский город приходит Россия, там "не остается вообще ничего от нормальной жизни" – Россия приносит репрессии, издевательства, грабежи и убийства гражданских.

"Они (россияне. – ред.) стремятся к тому, чтобы украинцы просто не смогли жить на этой земле", – отметил Зеленский.

"Сейчас, перед зимой, мы столкнулись с одной из самых больших угроз за время полномасштабной войны. Российский ракетный террор разрушил почти половину нашей энергетической инфраструктуры. И мы знаем, что Кремль поставил задачу и дальше бить по энергообъектам. Чтобы превратить холод зимы в оружие массового уничтожения", – сказал президент.

Чтобы пройти эту зиму, по словам Зеленского, Украина нуждается во многих вещах – от генераторов разной мощности до Старлинков. "Для нас это не просто вопрос о технике. Для Украины это защита от террора", – отметил он.

  • 18 октября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы Украины выведена из строя в результате российских ракетных ударов.
  • В результате обстрелов повреждения получили почти все крупные украинские электростанции, кроме трех атомных, рассказал Владимир Кудрицкий, председатель правления НЭК "Укрэнерго".
Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский Россия энергетика франция ракетный удар
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