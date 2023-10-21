На следующей неделе на Мальте состоится саммит по поводу украинской формулы мира. На мероприятии будет более 50 участников, количество увеличивается каждый день. Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Активно готовим новую встречу по формуле мира – встреча запланирована уже на следующую неделю, состоится она на Мальте. Весомые государства мира будут представлены – перечень участников фактически ежедневно увеличивается. Более 50 участников ожидаем", – сказал Зеленский.

Сегодня президент Турции Реджеп Эрдоган подтвердил Зеленскому, что Турция присоединится к саммиту.

Как сообщило Министерство иностранных дел Мальты, саммит состоится 28-29 октября.

СПРАВКА. Формула мира Зеленского была представлена на саммите G20 в ноябре 2022-го. Она включает в себя 10 пунктов: радиационную и ядерную безопасность; продовольственную безопасность; энергетическую безопасность; освобождение пленных и депортированных; восстановление территориальной целостности Украины; вывод российских войск и прекращение боевых действий; восстановление справедливости; экологическую безопасность; недопущение эскалации войны и повторения агрессии; подтверждение окончания войны.

5-6 августа 2023 года в Саудовской Аравии состоялся саммит, на котором представители примерно 40 стран мира работали над разработкой ключевых принципов того, как покончить с российским вторжением в Украину.

Читайте также: Данилов отверг возможность "прекращения огня" при посредничестве Китая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.