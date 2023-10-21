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Зеленский: На саммите по формуле мира будет более 50 участников. Список растет ежедневно видео

Цей матеріал також доступний українською
21.10.2023, 20:13
Владимир Зеленский (Фото - Офис президента)
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На следующей неделе на Мальте состоится саммит по поводу украинской формулы мира. На мероприятии будет более 50 участников, количество увеличивается каждый день. Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.

"Активно готовим новую встречу по формуле мира – встреча запланирована уже на следующую неделю, состоится она на Мальте. Весомые государства мира будут представлены – перечень участников фактически ежедневно увеличивается. Более 50 участников ожидаем", – сказал Зеленский.

Сегодня президент Турции Реджеп Эрдоган подтвердил Зеленскому, что Турция присоединится к саммиту.

Как сообщило Министерство иностранных дел Мальты, саммит состоится 28-29 октября.

СПРАВКА. Формула мира Зеленского была представлена на саммите G20 в ноябре 2022-го.

Она включает в себя 10 пунктов: радиационную и ядерную безопасность; продовольственную безопасность; энергетическую безопасность; освобождение пленных и депортированных; восстановление территориальной целостности Украины; вывод российских войск и прекращение боевых действий; восстановление справедливости; экологическую безопасность; недопущение эскалации войны и повторения агрессии; подтверждение окончания войны.

  • 5-6 августа 2023 года в Саудовской Аравии состоялся саммит, на котором представители примерно 40 стран мира работали над разработкой ключевых принципов того, как покончить с российским вторжением в Украину.

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Оксана Житнюк
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Владимир Зеленскийсаммитмальтаформула мира
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