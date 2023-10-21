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Данілов відкинув можливість "припинення вогню" за посередництва Китаю

Этот материал также доступен на русском
21.10.2023, 16:02
Данілов відкинув можливість
Олексій Данілов (Фото: ОП)

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов відкинув можливість досягнення домовленості про припинення вогню між Україною та РФ за посередництва Китаю. Про це він сказав в інтерв'ю Kyodo News.

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Коментуючи зміцнення зв'язків між Росією та КНР, Данілов заявив, що Москва "втратила свою незалежність і тепер змушена покладатися на такі країни, як Китай, Північна Корея та Іран", але відмахнувся від ймовірності припинення вогню за посередництва Пекіна.

Данілов вкотре відкинув можливість будь-яких переговорів з Росією до тих пір, доки в Україні перебувають війська країни-агресора: "Не буде жодних переговорів, які варто вести, доки Росія продовжує окупувати [українську] територію, включно з Кримом".

Він також розвіяв побоювання, що міжнародна увага та підтримка ослабнуть на тлі загострення ситуації між Ізраїлем та угрупуванням ХАМАС на Близькому Сході, заявивши: "У відносинах зі Сполученими Штатами та Європою не відбулося жодного зниження. Співпраця триває, і ми отримуємо допомогу щодня".

  • 17 жовтня Путін прибув до Китаю. Це був перший виїзд диктатора РФ за межі колишнього СРСР після того, як 17 березня МКС видав ордер на його арешт.
  • У ГУР вважають, що від візиту Путіна до Китаю "фурору не сталося", а позиція КНР щодо війни РФ проти України ніяк не змінилася.
  • За даними Пентагону, Росія масово закуповує дрони, стрілецьку зброю та товари подвійного призначення у китайських компаній.

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Оксана Житнюк
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китайолексій даніловпосередникприпинення вогню

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