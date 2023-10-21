Данілов відкинув можливість "припинення вогню" за посередництва Китаю
Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов відкинув можливість досягнення домовленості про припинення вогню між Україною та РФ за посередництва Китаю. Про це він сказав в інтерв'ю Kyodo News.
Коментуючи зміцнення зв'язків між Росією та КНР, Данілов заявив, що Москва "втратила свою незалежність і тепер змушена покладатися на такі країни, як Китай, Північна Корея та Іран", але відмахнувся від ймовірності припинення вогню за посередництва Пекіна.
Данілов вкотре відкинув можливість будь-яких переговорів з Росією до тих пір, доки в Україні перебувають війська країни-агресора: "Не буде жодних переговорів, які варто вести, доки Росія продовжує окупувати [українську] територію, включно з Кримом".
Він також розвіяв побоювання, що міжнародна увага та підтримка ослабнуть на тлі загострення ситуації між Ізраїлем та угрупуванням ХАМАС на Близькому Сході, заявивши: "У відносинах зі Сполученими Штатами та Європою не відбулося жодного зниження. Співпраця триває, і ми отримуємо допомогу щодня".
- 17 жовтня Путін прибув до Китаю. Це був перший виїзд диктатора РФ за межі колишнього СРСР після того, як 17 березня МКС видав ордер на його арешт.
- У ГУР вважають, що від візиту Путіна до Китаю "фурору не сталося", а позиція КНР щодо війни РФ проти України ніяк не змінилася.
- За даними Пентагону, Росія масово закуповує дрони, стрілецьку зброю та товари подвійного призначення у китайських компаній.
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