Данилов отверг возможность "прекращения огня" при посредничестве Китая

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов отверг возможность достижения договоренности о прекращении огня между Украиной и РФ при посредничестве Китая. Об этом он сказал в интервью Kyodo News.

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Комментируя укрепление связей между Россией и КНР, Данилов заявил, что Москва "потеряла свою независимость и теперь вынуждена полагаться на такие страны, как Китай, Северная Корея и Иран", но отмахнулся от вероятности прекращения огня при посредничестве Пекина.

Данилов в очередной раз отверг возможность каких-либо переговоров с Россией до тех пор, пока в Украине находятся войска страны-агрессора: "Не будет никаких переговоров, которые стоит вести, пока Россия продолжает оккупировать [украинскую] территорию, включая Крым".

Он также развеял опасения, что международное внимание и поддержка ослабнут на фоне обострения ситуации между Израилем и группировкой ХАМАС на Ближнем Востоке, заявив: "В отношениях с Соединенными Штатами и Европой не произошло никакого снижения. Сотрудничество продолжается, и мы получаем помощь каждый день".

17 октября Путин прибыл в Китай. Это был первый выезд диктатора РФ за пределы бывшего СССР с тех пор, как 17 марта МУС выдал ордер на его арест.

В ГУР считают, что от визита Путина в Китай "фурора не произошло", а позиция КНР относительно войны РФ против Украины никак не изменилась.

По данным Пентагона, Россия массово закупает дроны, стрелковое оружие и товары двойного назначения у китайских компаний.

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