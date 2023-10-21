UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Данилов отверг возможность "прекращения огня" при посредничестве Китая

Цей матеріал також доступний українською
21.10.2023, 16:02
Данилов отверг возможность
Алексей Данилов (Фото: ОП)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов отверг возможность достижения договоренности о прекращении огня между Украиной и РФ при посредничестве Китая. Об этом он сказал в интервью Kyodo News.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Комментируя укрепление связей между Россией и КНР, Данилов заявил, что Москва "потеряла свою независимость и теперь вынуждена полагаться на такие страны, как Китай, Северная Корея и Иран", но отмахнулся от вероятности прекращения огня при посредничестве Пекина.

Данилов в очередной раз отверг возможность каких-либо переговоров с Россией до тех пор, пока в Украине находятся войска страны-агрессора: "Не будет никаких переговоров, которые стоит вести, пока Россия продолжает оккупировать [украинскую] территорию, включая Крым".

Он также развеял опасения, что международное внимание и поддержка ослабнут на фоне обострения ситуации между Израилем и группировкой ХАМАС на Ближнем Востоке, заявив: "В отношениях с Соединенными Штатами и Европой не произошло никакого снижения. Сотрудничество продолжается, и мы получаем помощь каждый день".

  • 17 октября Путин прибыл в Китай. Это был первый выезд диктатора РФ за пределы бывшего СССР с тех пор, как 17 марта МУС выдал ордер на его арест.
  • В ГУР считают, что от визита Путина в Китай "фурора не произошло", а позиция КНР относительно войны РФ против Украины никак не изменилась.
  • По данным Пентагона, Россия массово закупает дроны, стрелковое оружие и товары двойного назначения у китайских компаний. 

Читайте также: На пороге ядерной войны. США готовятся к одновременным конфликтам с Китаем и Россией

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Китайпрекращение огняпосредникАлексей Данилов

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 