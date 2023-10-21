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Зеленський: На саміті щодо формули миру буде понад 50 учасників. Перелік збільшується щодня видео

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21.10.2023, 20:13
Володимир Зеленський (Фото - Офіс президента)
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Наступного тижня на Мальті відбудеться саміт щодо української формули миру. На заході буде понад 50 учасників, кількість збільшується щодня. Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

"Активно готуємо нову зустріч щодо формули миру – зустріч запланована вже на наступний тиждень, відбудеться вона на Мальті. Вагомі держави світу будуть представлені – перелік учасників фактично щодня збільшується. Понад 50 учасників очікуємо", – сказав Зеленський.

Сьогодні президент Туреччини Реджеп Ердоган підтвердив Зеленському, що Туреччина приєднається до саміту.

Як повідомило Міністерство закордонних справ Мальти, саміт відбудеться 28-29 жовтня.

ДОВІДКА. Формула миру Зеленського була презентована на саміті G20 у листопаді 2022-го.

Вона включає 10 пунктів: радіаційну та ядерну безпеку; продовольчу безпеку; енергетичну безпеку; звільнення полонених і депортованих; відновлення територіальної цілісності України; виведення російських військ і припинення бойових дій; відновлення справедливості; екологічну безпеку; недопущення ескалації війни та повторення агресії; підтвердження закінчення війни.

  • 5-6 серпня 2023 року в Саудівській Аравії відбувся саміт, на якому представники приблизно 40 країн світу працювали над розробкою ключових принципів того, як покінчити з російським вторгненням в Україну.

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Оксана Житнюк
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Володимир ЗеленськийсамітМальтаформула миру

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