Президент Владимир Зеленский назвал "исторической справедливостью", что сегодня в Киево-Печерской лавре рождественское богослужение провели клирики Православной Церкви Украины, а не УПЦ МП. Об этом он сказал в своем новом видеообращении.

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"Еще раз поздравляю с Рождеством Христовым всех празднующих сегодня в этот день, который уже стал историческим для Украины, для духовной независимости нашего народа", – сказал президент.

Он отметил, что был рад видеть, сколько людей пришли на службу в храм Киево-Печерской лавры.

"Очень важно, что в лавре сегодня прозвучала и будет еще звучать искренняя молитва за Украину. И что никто больше не будет делать украинское чужим в лавре", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что украинская независимость должна быть крепкой во всех ее элементах. "И будет таковой. Навсегда. Мы с вами это обеспечиваем", – сказал глава государства.

"И очень важно беречь и дальше такое настроение, которое ощущалось сегодня. Настроение радости от усиления Украины и от обретения исторической справедливости", – добавил он.

Ранее наместник Киево-Печерской лавры Павел (Лебедь) призвал президента Владимира Зеленского оставить расположенные на ее территории Успенский собор и Трапезную церковь за УПЦ МП.

Министр культуры Александр Ткаченко пояснил, что у УПЦ МП истекает соглашение об аренде Успенского и Трапезного храмов в Верхней лавре.

Сегодня, 7 января, глава ПЦУ Епифаний провел рождественскую службу в лавре.

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Вадим Ребрина

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