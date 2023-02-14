Президент Владимир Зеленский заявил, что по итогам девятой встречи в формате "Рамштайн", в которой приняли участие 54 страны-партнера, "есть очередные сильные решения" для защиты Украины и укрепления ВСУ. Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

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В частности, по словам Зеленского, подтверждено партнерами больше ПВО, больше танков, больше артиллерии и снарядов, а также больше обучения украинских военных.

"Не все о "Рамштайне" можно сообщать публично. Значительную часть договоренностей и дискуссий следует оставить за закрытыми дверями. Но я могу сказать уверенно: базовые тенденции остаются неизменными. Украина и партнеры вместе делают все, чтобы государство-террорист проиграло. И чтобы это произошло быстрее", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Кремль сейчас спешит и "пытается выжать из России весь возможный потенциал агрессии". Потому, как подчеркнул президент, сейчас важна скорость в поставках западного оружия в Украину, обучении ВСУ и принятии решений.

Глава Пентагона по итогам "Рамштайна" заявил, что ему пока нечего объявить насчет возможной передачи западных самолетов Украине.

Топ-генерал США Марк Милли заявил, что Россия проигрывает стратегически и операционно в войне против Украины, а у международного сообщества нет другого выбора, кроме как поддерживать Украину оружием.

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Оксана Житнюк

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