Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении рассказал о первой с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину коммуникации с китайским лидером Си Цзиньпином. Глава государства подчеркнул, что разговор был длительным и "достаточно рациональным".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"О таких разговорах обычно говорят, что они открывают возможности. Сейчас есть возможность дать новую энергию нашим отношениям – Украины и Китая. Есть возможность применить политическое влияние Китая, чтобы вернуть силу принципам и правилам, на которых должен держаться мир", – заявил Зеленский.

По его словам, Украина и Китай, как и абсолютное большинство мира, одинаково заинтересованы в прочности суверенитета наций и территориальной целостности, в соблюдении главных правил безопасности, в частности, относительно недопустимости угроз ядерным оружием.

Также, по словам Зеленского, Украина и Китай одинаково заинтересованы, чтобы ситуация вокруг Запорожской атомной станции была полностью обезопасена, и чтобы атомные станции никогда не использовались ради военных целей, что РФ "старается сделать нормой".

Президент отметил, что Китай имеет одинаковый с Украиной взгляд на свободу мореходства и торговли, и он "услышал слова поддержки" украинской черноморской зерновой инициативы.

"Конечно, существенная часть разговора – это наши взгляды на то, как можно восстановить справедливый мир. Я представил украинскую формулу мира, ее конкретные пункты. Мы договорились продолжить наши коммуникации", – добавил Зеленский.

Сегодня Киев и Пекин сообщили о переговорах Зеленского и Си Цзиньпина – украинский лидер заявил, что у них был длительный и содержательный разговор.

Зеленский в день разговора с Си назначил посла в Китае. Место было свободно с 2021 года.

В разговоре с лидером КНР Зеленский объяснил ему, что передача вооружений России будет означать продолжение войны.

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.