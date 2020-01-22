Зеленский призвал украинцев к единству: видео

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Президент подчеркнул необходимость единства на основе общих ценностей

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам в День Соборности. Видео опубликовано пресс-службой президента.

Зеленский призвал украинцев объединяться не только вокруг общих традиций, культуры и религии, но и вокруг общих ценностей, среди которых назвал порядочность, толерантность, свободу, демократию, достаток, уважение к закону, частной собственности и друг к другу.

Президент заявил, что провозглашение акта воссоединения УНР и ЗУНР 22 января 1919 года дало шанс создать единое государство, но он был утрачен из-за амбиций тогдашних политиков, которые не смогли добиться единства не в словах, а в делах. Он подчеркнул, что история учит принципу: только вместе мы сильны.

  • Сегодня в Украине отмечают День Соборности.
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Теги: Владимир Зеленский, день соборности
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