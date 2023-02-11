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Зеленский обсудил с военными и правоохранителями усиление институций – видеообращение видео

Цей матеріал також доступний українською
11.02.2023, 18:30
Скриншот с видео
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Президент Владимир Зеленский провел несколько совещаний с представителями сектора обороны и правоохранительных органов, где речь шла об усилении государственных институций и защите от любых попыток извне или изнутри уменьшить их дееспособность и эффективность. Об этом он сообщил в своем видеообращении.

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Совещания касались кадровой политики, взаимодействия между государственными институтами, "чистоты того, как работают государственные структуры". В качестве примера президент привел обнаружение и блокирование теневых схем на таможне.

Он подчеркнул, что значение имеют не только личности, но и то, как работают институции, "какой функционал прозрачности и подотчетности создан".

Зеленский поблагодарил за результат украинских защитников неба, "за еще одну страницу успеха в защите нашего государства от иранских дронов, которые применяет Россия".

Особо он отметил бойцов 160-й Одесской, 208-й Херсонской зенитных ракетных бригад и 302-го Харьковского зенитного ракетного полка.

Также президент поблагодарил всех украинских воинов, которые отражают штурмы оккупантов в Донецкой области. "Спасибо воинам 80-й отдельной горно-штурмовой бригады, 5-го отдельного штурмового полка, воинам-пограничникам, нацгвардейцам, которые вместе со всеми воюют в Донецкой области", – сказал он.

  • 10 февраля Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований начали масштабную спецоперацию на таможнях вдоль всей западной границы. Обыски устроили в центральном аппарате Гостаможслужбы и восьми региональных таможнях, сообщили ведомства.
  • В тот же день СБУ и ДБР ликвидировали новую коррупционную схему на Житомирской таможне. По материалам правоохранителей, подозрение получили пять главных инспекторов таможенного поста.
Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский институции война Донбасс таможня
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