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Зеленский объяснил, зачем россияне распространяют фейки о Соледаре – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
11.01.2023, 19:51
Владимир Зеленский (скриншот)
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Пропагандисты государства-террориста России распространяют фейки о якобы захвате части Соледара, чтобы поддерживать мобилизацию, но бои за город продолжаются. Об этом в видеообращении сказал президент Владимир Зеленский.

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"Российская агрессия иссякнет только тогда, когда у российских амбиций не будет никакой другой альтернативы кроме проигрыша", – сказал он.

Президент отметил, что Донецкое направление держится.

"Сейчас государство-террорист и его пропагандисты пытаются делать вид, якобы какая-то часть нашего города Соледар почти полностью разрушенного оккупантами, – это некое достижение России. Они представляют это своему обществу так, чтобы поддерживать мобилизацию, давать надежду тем, кто за агрессию. Но бои продолжаются, Донецкое направление держится. Мы без перерыва даже на один день делаем все, чтобы усилить украинскую оборону", – сказал Зеленский, добавив, что военный потенциал Украины растет.

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Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский война пропаганда мобилизация Соледар
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