Пропагандисты государства-террориста России распространяют фейки о якобы захвате части Соледара, чтобы поддерживать мобилизацию, но бои за город продолжаются. Об этом в видеообращении сказал президент Владимир Зеленский.

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"Российская агрессия иссякнет только тогда, когда у российских амбиций не будет никакой другой альтернативы кроме проигрыша", – сказал он.

Президент отметил, что Донецкое направление держится.

"Сейчас государство-террорист и его пропагандисты пытаются делать вид, якобы какая-то часть нашего города Соледар почти полностью разрушенного оккупантами, – это некое достижение России. Они представляют это своему обществу так, чтобы поддерживать мобилизацию, давать надежду тем, кто за агрессию. Но бои продолжаются, Донецкое направление держится. Мы без перерыва даже на один день делаем все, чтобы усилить украинскую оборону", – сказал Зеленский, добавив, что военный потенциал Украины растет.

9 января в Минобороны сообщили, что россияне перебросили еще "вагнеровцев" в район Соледара и начали мощный штурм.

Британская разведка утверждает, что российские оккупанты продвинулись в Соледаре, но они вряд ли смогут взять Бахмут в ближайшее время.

Соледар, который находится севернее Бахмута, на сегодняшний день стал самой горячей точкой восточного фронта – за сутки россияне ударили по нему 86 раз и задействуют для штурма лучшие резервы "вагнеровцев", заявили в ВСУ.

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Вадим Ребрина

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