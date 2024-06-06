Зеленский прибыл во Францию на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии – видео
Президент Владимир Зеленский с супругой Еленой Зеленской прибыл на мероприятие в честь 80-летия высадки союзников в Нормандии во Франции. Он заявил, что впереди важные меры по укреплению Украины. Соответствующее видео он опубликовал в соцсетях.
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"Нормандия. Впереди – важные мероприятия и встречи для укрепления нашего государства и усиления единства всех, кто уважает человеческие ценности и жизнь", – написал президент.
По словам главы государства, 80-летие высадки союзников в Нормандии — это особое событие, принять участие в котором для Украины очень почетно. Он акцентировал, что это мероприятие и сегодняшний день напоминают о смелости и решительности, проявленных ради свободы и демократии.
5 июня во Францию также прибыл президент США Джо Байден. Ранее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в Нормандии Байден встретится с президентом Зеленским.
- 30 мая 2024 года источники Reuters утверждали, что Россию не пригласят на мероприятия по случаю 80-й годовщины высадки союзников во французской Нормандии из-за войны РФ против Украины и обеспокоенности некоторых союзников по поводу присутствия россиян на западе.
- Российские чиновники ранее посещали церемонии в Нормандии. В частности, во время празднования 70-летия в 2014 году Путин и тогдашние лидеры Франции, Германии и Украины создали так называемый Нормандский формат – контактную группу для урегулирования российско-украинской войны. Последняя встреча на уровне лидеров в таком формате состоялась в декабре 2019 года.