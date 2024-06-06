Президент Владимир Зеленский с супругой Еленой Зеленской прибыл на мероприятие в честь 80-летия высадки союзников в Нормандии во Франции. Он заявил, что впереди важные меры по укреплению Украины. Соответствующее видео он опубликовал в соцсетях.

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"Нормандия. Впереди – важные мероприятия и встречи для укрепления нашего государства и усиления единства всех, кто уважает человеческие ценности и жизнь", – написал президент.

По словам главы государства, 80-летие высадки союзников в Нормандии — это особое событие, принять участие в котором для Украины очень почетно. Он акцентировал, что это мероприятие и сегодняшний день напоминают о смелости и решительности, проявленных ради свободы и демократии.

5 июня во Францию также прибыл президент США Джо Байден. Ранее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в Нормандии Байден встретится с президентом Зеленским.

СПРАВКА 6 июня 1944 года более 150 000 военнослужащих союзников совершили воздушную, морскую и наземную высадку в Нормандии на севере оккупированной нацистами Франции. Эта операция привела к освобождению всей Западной Европы. По разным оценкам, Советский Союз потерял более 25 млн человек во Второй мировой войне. Культ победы в так называемой Великой Отечественной войне стал официальной властной позицией во время правления диктатора Путина. 6 июня 1944 года более 150 000 военнослужащих союзников совершили воздушную, морскую и наземную высадку в Нормандии на севере оккупированной нацистами Франции. Эта операция привела к освобождению всей Западной Европы. По разным оценкам, Советский Союз потерял более 25 млн человек во Второй мировой войне. Культ победы в так называемой Великой Отечественной войне стал официальной властной позицией во время правления диктатора Путина.