Зеленський прибув у Францію на відзначення 80-річчя висадки союзників у Нормандії – відео
Президент Володимир Зеленський із дружиною Оленою Зеленською прибув на відзначення 80-річчя висадки союзників у Нормандії у Франції. Він заявив, що попереду важливі заходи для зміцнення України. Відповідне відео він опублікував у соцмережах.
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"Нормандія. Попереду – важливі заходи та зустрічі для зміцнення нашої держави й посилення єдності всіх, хто поважає людські цінності та життя", — написав президент.
За словами глави держави, відзначення 80-річчя висадки союзників у Нормандії — це особлива подія, взяти участь у якій для України дуже почесно. Він акцентував, що цей захід і сьогоднішній день нагадують про сміливість і рішучість, проявлені заради свободи та демократії.
5 червня до Франції також прибув президент США Джо Байден. Раніше радник американського президента з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що у Нормандії Байден зустрінеться з президентом Зеленським.
- 30 травня 2024 року джерела Reuters стверджували, що Росію не запросять на заходи з нагоди 80-ї річниці висадки союзників у французькій Нормандії через війну РФ проти України та занепокоєння деяких союзників щодо присутності росіян на заході.
- Російські посадовці раніше відвідували церемонії у Нормандії. Зокрема, під час святкування 70-ї річниці у 2014 році Путін і тодішні лідери Франції, Німеччини та України створили так званий Нормандський формат – контактну групу для врегулювання російсько-української війни. Востаннє зустріч на рівні лідерів у такому форматі відбулася у грудні 2019 року.