Президент Володимир Зеленський із дружиною Оленою Зеленською прибув на відзначення 80-річчя висадки союзників у Нормандії у Франції. Він заявив, що попереду важливі заходи для зміцнення України. Відповідне відео він опублікував у соцмережах.

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"Нормандія. Попереду – важливі заходи та зустрічі для зміцнення нашої держави й посилення єдності всіх, хто поважає людські цінності та життя", — написав президент.

За словами глави держави, відзначення 80-річчя висадки союзників у Нормандії — це особлива подія, взяти участь у якій для України дуже почесно. Він акцентував, що цей захід і сьогоднішній день нагадують про сміливість і рішучість, проявлені заради свободи та демократії.

5 червня до Франції також прибув президент США Джо Байден. Раніше радник американського президента з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що у Нормандії Байден зустрінеться з президентом Зеленським.

ДОВІДКА 6 червня 1944 року понад 150 000 військовослужбовців союзників здійснили повітряну, морську та наземну висадку в Нормандії на півночі окупованої нацистами Франції. Ця операція привела до звільнення всієї Західної Європи. За різними оцінками, Радянський Союз втратив понад 25 млн людей у Другій світовій війні. Культ перемоги у так званій Великій вітчизняній війні став офіційною владною позицією під час правління диктатора Путіна. 6 червня 1944 року понад 150 000 військовослужбовців союзників здійснили повітряну, морську та наземну висадку в Нормандії на півночі окупованої нацистами Франції. Ця операція привела до звільнення всієї Західної Європи. За різними оцінками, Радянський Союз втратив понад 25 млн людей у Другій світовій війні. Культ перемоги у так званій Великій вітчизняній війні став офіційною владною позицією під час правління диктатора Путіна.