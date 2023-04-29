Украина сделает все, чтобы все россияне, причастные к ракетным ударам по Украине, а не только отдающие приказы, понесли наказание. Об этом в видеообращении заявил президент Владимир Зеленский.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Мы сделаем все возможное, чтобы государство-террорист как можно быстрее ответило за совершенное им. Каждый, кто готовит такие ракетные обстрелы, не может не знать, что станет соучастником убийства. Каждый, кто наводит ракеты и запускает, кто обслуживает самолеты и корабли для террора. Не только те, кто отдает приказы, а все, вы все террористы и убийцы, и вы все должны быть наказаны", – сказал президент.

"И обязательно – те, кто совершил первоначальное преступление, с которого начались все остальные, – преступление агрессии против наших людей, против нашего государства", – добавил он.

28 апреля ночью во время воздушной тревоги россияне ударили крылатой ракетой по жилому девятиэтажному дому в Умани.

Погибли 23 мирных украинских жителя, среди них шестеро детей.

Читайте также: Зеленский о российской атаке на Умань: Только абсолютное зло может совершать такой террор

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.