Зеленский пригрозил увольнением главам ОГА за невыплату надбавок медикам: видео

Президент Владимир Зеленский пригрозил увольнением главам обладминистраций за задержку выплаты надбавок медикам, которые противодействуют распространению коронавируса. Об этом он сказал в своем видеообращении.

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По словам президента, правительство еще в середине апреля перечислило средства для выплаты надбавок. "Однако в отдельных регионах есть случаи, когда эти средства выплачены не были", - сказал Зеленский.

"Я понимаю, что это обращение могут смотреть дети и, к сожалению, не могу сказать всех слов, которые заслужили эти отдельные чиновники" — добавил президент.

Он поручил всем главам ОГА в ближайшие дни полностью погасить задолженность перед врачами.

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По словам Зеленского, на следующей неделе Офис президента получит полную информацию по каждой больнице и каждому медработнику относительно получения ими зарплаты и надбавок.

"В тех регионах, где будут не выплаты, главы ОГА минимум будут лишены зарплаты, а, возможно, и лишены своих должностей", - сказал президент.