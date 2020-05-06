Зеленский пригрозил увольнением главам ОГА за невыплату надбавок медикам: видео

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По словам президента, правительство еще в середине апреля перечислило средства для выплаты надбавок

Президент Владимир Зеленский пригрозил увольнением главам обладминистраций за задержку выплаты надбавок медикам, которые противодействуют распространению коронавируса. Об этом он сказал в своем видеообращении.

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По словам президента, правительство еще в середине апреля перечислило средства для выплаты надбавок. "Однако в отдельных регионах есть случаи, когда эти средства выплачены не были", - сказал Зеленский.

"Я понимаю, что это обращение могут смотреть дети и, к сожалению, не могу сказать всех слов, которые заслужили эти отдельные чиновники" — добавил президент.

Он поручил всем главам ОГА в ближайшие дни полностью погасить задолженность перед врачами.

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По словам Зеленского, на следующей неделе Офис президента получит полную информацию по каждой больнице и каждому медработнику относительно получения ими зарплаты и надбавок.

"В тех регионах, где будут не выплаты, главы ОГА минимум будут лишены зарплаты, а, возможно, и лишены своих должностей", - сказал президент.

  • 1 апреля Минздрав сообщал, что медики, которые заняты в лечении больных коронавирусом, за март получат доплату в размере трех должностных окладов. 
  • В Украине по состоянию на утро 6 мая - 13 184 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 327 летальных, 2 097 пациентов выздоровели. LIGA.net ведет хронику, в которой собраны главные новости о вирусе.

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Теги: Владимир Зеленский, зарплата, медицина, коронавирус, COVID -19
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