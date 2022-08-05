Президент Владимир Зеленский призвал к введению жестких санкций против всей российской атомной отрасли за обстрелы оккупантами Запорожской АЭС. Об этом он сказал в своем новом видеообращении.

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"Сегодня оккупанты создали очередную чрезвычайно рискованную ситуацию для всей Европы – они обстреляли Запорожскую АЭС, причем дважды за день. Это самая большая атомная станция на нашем континенте. И любые обстрелы этого объекта – это откровенное и дерзкое преступление, это акт террора", – отметил президент.

Он подчеркнул, что Россия должна отвечать уже за сам факт создания угрозы АЭС.

"И это не только еще один аргумент в пользу признания России государством – спонсором терроризма. Это аргумент и в пользу того, чтобы применить жесткие санкции против всей российской атомной отрасли – от Росатома до всех связанных компаний и лиц. Это вопрос сугубо безопасности. Тот, кто создает ядерные угрозы другим народам, сам точно не способен безопасно использовать атомные технологии", – сказал Зеленский.

Сегодня, 5 августа, россияне устроили очередную провокацию во временно оккупированном Энергодаре – стреляли в сторону Запорожской атомной электростанции.

Вадим Ребрина

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