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Зеленский призвал к жестким санкциям против атомной отрасли РФ за обстрелы Запорожской АЭС видео

Цей матеріал також доступний українською
05.08.2022, 23:08
Владимир Зеленский (фото – пресс-служба Офиса президента)
Повторный удар по Антоновскому мосту в Херсоне. Оккупанты показали последствия — видео
Повторный удар по Антоновскому мосту в Херсоне. Оккупанты показали последствия — видео
Удар по Антоновскому мосту в Херсоне: российские оккупанты показали видео повреждений
Удар по Антоновскому мосту в Херсоне: российские оккупанты показали видео повреждений

Президент Владимир Зеленский призвал к введению жестких санкций против всей российской атомной отрасли за обстрелы оккупантами Запорожской АЭС. Об этом он сказал в своем новом видеообращении.

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"Сегодня оккупанты создали очередную чрезвычайно рискованную ситуацию для всей Европы – они обстреляли Запорожскую АЭС, причем дважды за день. Это самая большая атомная станция на нашем континенте. И любые обстрелы этого объекта – это откровенное и дерзкое преступление, это акт террора", – отметил президент.

Он подчеркнул, что Россия должна отвечать уже за сам факт создания угрозы АЭС.

"И это не только еще один аргумент в пользу признания России государством – спонсором терроризма. Это аргумент и в пользу того, чтобы применить жесткие санкции против всей российской атомной отрасли – от Росатома до всех связанных компаний и лиц. Это вопрос сугубо безопасности. Тот, кто создает ядерные угрозы другим народам, сам точно не способен безопасно использовать атомные технологии", – сказал Зеленский.

  • Сегодня, 5 августа, россияне устроили очередную провокацию во временно оккупированном Энергодаре – стреляли в сторону Запорожской атомной электростанции.
Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский санкции Росатом заэс
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