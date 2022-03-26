Президент Владимир Зеленский выступил перед участниками Doha Forum и обратился к политикам Катара. В своей речи Зеленский заявил, что на фоне войны РФ против Украины и угроз Кремля применить ядерное оружие миру необходима реальная реформа международных институтов и механизмов для обеспечения гарантий безопасности.

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Обращение Зеленский начал с традиционного арабского приветствия "ас-саляму алейкум", которое означает "мир вам". Он подчеркнул, что мир – это базовая ценность, которая сейчас недоступна людям в Украине, так как руководство РФ решило захватить страну и сделать ее своей колонией, как в давние времена империи, когда они приходили и жестоко силой отбирали чужое. Тем не менее, отметил Зеленский, Украина уже 31 день противостоит государству, которое больше нее в 28 раз и десятилетиями тратило огромные деньги на подготовку к войне.

Зеленский сказал, что в течение прошлого столетия мир разработал целую систему структур, которые должны гарантировать мир и справедливость, однако, как выяснилось, у ООН и других структур "нет внутренней силы", чтобы возвращать людям мир. По словам Зеленского, причиной этому стало то, что голос привилегированных заглушает голос большинства. Такими привилегиями сейчас пользуется РФ, а также запугивает и хвастается возможностью применить ядерное оружие, отметил президент.

Он напомнил, что Украина отказалась от ядерного оружия, в обмен на что получила письменные обещания безопасности от самых сильных государств мира, в том числе и от РФ. Тем не менее, именно Россия в итоге пошла войной против Украины.

"Нам нужна реальная реформа международных институтов, механизмов ООН, чтобы гарантировать безопасность, чтобы тот, кто в 28 раз больше, не думал, что может позволить себе все что угодно, и чтобы ядерный статус не служил государству разрешением на любую несправедливость против других государств", – сказал Зеленский.

Он также отметил, что Катар – надежный поставщик энергоресурсов, которое может внести свой вклад в стабилизацию ситуации в Европе. Зеленский призвал наращивать производство энергоносителей, чтобы Россия перестала использовать этот ресурс как оружие и шантажировать мир.

24 марта Зеленский заявил, что следует разработать такую систему гарантий безопасности для Украины и нашего региона, которая могла бы остановить любого агрессора за 24 часа.

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Оксана Житнюк

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