Зеленский провел автограф-сессию в Центризбиркоме - видео

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Одна из сотрудниц ЦИК попросила Зеленского подписаться примерно на десятке его фотографий, распечатанных заранее

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Сотрудники Центральной избирательной комиссии брали автографы у комика Владимира Зеленского, когда он 25 января пришел в ЦИК подавать документы для регистрации кандидатом на выборах президента Украины. Об этом сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что одна из сотрудниц ЦИК попросила Зеленского подписаться примерно на десятке его фотографий, распечатанных заранее.

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На вопрос журналистов, не считают работники ЦИК такие свои действия нарушением профессионального поведения, они отвечать отказались.

Позже к журналисту подошел человек, представившийся работником ЦИК Владимиром Сомом, и объяснил, что он попросил две фотографии с автографами для родных. По его мнению, это не публичное проявление политических предпочтений от работников ЦИК, а просто "автографы от звезды".

Председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель пояснил, что с юридической точки зрения сотрудники ЦИК никаких нарушений не совершили, но этот случай вызывает вопросы со стороны профессиональной этики. Во время выполнения профессиональных обязанностей сотрудник представляет госучреждение и не должен использовать это в частных интересах, добавил представитель КИУ.

21 января на съезде партии Слуга народа Зеленского выдвинули кандидатами в президенты Украины.

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Теги: Владимир Зеленский, цик, центризбирком, выборы президента 2019
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