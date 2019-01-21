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21.01.2019, 15:00

Зеленского и Ляшко выдвинули кандидатами в президенты

Зеленского и Ляшко выдвинули кандидатами в президенты - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Владимир Зеленский и Олег Ляшко подадут в ЦИК документы для участия в выборах президента Украины

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На съездах сегодня, 21 января, партии Слуга народа и Радикальная выдвинули Владимира Зеленского и Олега Ляшко кандидатами в президенты Украины. Об этом сообщают пресс-службы партий.

Руководителя избирательного штаба Зеленского Ивана Баканова уполномочили на подачу документы в Центральную избирательную комиссию с правом передоверия этих полномочий третьим лицам.

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Ляшко на съезде озвучил некоторые свои планы на случай победы в выборах: пообещал пересмотреть или разорвать все международные соглашения, по которым Украина поставляет сырье и рабочую силу за границу, сократить численность парламента до 250 человек и запретить больше двух раз баллотироваться в ВР. Еще одно обещание - установить "справедливую" цену на газ.

Ранее Зеленский заявил, что в декабре встречался с президентом Петром Порошенко. Якобы его пригласили, чтобы спросить, будет ли он принимать участие в президентских выборах в марте этого года. Шоумен ответил, что "думает".

Журналисты Радио Свобода разыскали три российские компании, которые производят видео-, теле- и кинопродукцию в РФ: Вайсберг Пикчерс, Платинумфильм и Грин Филмс. Все они принадлежат кипрской компании Green Family, которая является соучредителем Квартала 95 в Украине. Бенефициарами кипрской компании указаны Зеленский, его бизнес-партнеры Андрей Яковлев, Борис и Сергей Шефиры, а также соратник Игоря Коломойского Тимур Миндич.

Зеленский признал, что он - совладелец кинокомпании в РФ.

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Теги: Слуга народа, Владимир Зеленский, выборы, Радикальная партия, олег ляшко
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