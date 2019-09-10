Зеленский рассказал, намерен ли "закрывать" телеканалы: видео

Президент Владимир Зеленский заявляет, что не будет "закрывать" украинские телеканалы, в том числе NewsOne, который принадлежит соратнику Виктора Медведчука, нардепу от Оппозиционной платформы - За життя Тарасу Козаку. Об этом президент заявил журналистке телеканала во время визита в Ровенскую область.

"Я никогда в своей жизни не закрывал ни один телеканал. Я лично за свободу слова - и вы это прекрасно знаете", - заявил Зеленский.

После в ходе короткого диалога президент еще несколько раз повторил, что лично не намерен "закрывать" телеканалы. И акцентировал: у него нет таких полномочий.

"Еще раз вам отвечу, да? Восьмой раз. Потому что я очень хорошо считаю, у меня пятерка была. У меня просто очень классно с арифметикой... Девятый раз попробую вам ответить: я никогда в своей жизни не буду закрывать никакие каналы. Не имею права и не имею полномочий. Я вам ответил девятый раз. Хорошего вам дня и вашему прекрасному каналу", - сказал Зеленский.

31 августа в ходе интервью для 1+1 Зеленский сказал, что "и стория с ОПЗЖ и каналами Медведчука "плохо кончится".

Нацсовет по телерадиовещанию нашел нарушения при проверке NewsOne и решил обратиться в суд для лишения его лицензии на вещание. Позже

Читайте также: Радио Свобода: За митинг в поддержку NewsOne платили деньги