Зеленский рассказал, намерен ли "закрывать" телеканалы: видео

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"Я вам ответил девятый раз", - сказал Зеленский журналистке NewsOne

Президент Владимир Зеленский заявляет, что не будет "закрывать" украинские телеканалы, в том числе NewsOne, который принадлежит соратнику Виктора Медведчука, нардепу от Оппозиционной платформы - За життя Тарасу Козаку. Об этом президент заявил журналистке телеканала во время визита в Ровенскую область.

"Я никогда в своей жизни не закрывал ни один телеканал. Я лично за свободу слова - и вы это прекрасно знаете", - заявил Зеленский.

После в ходе короткого диалога президент еще несколько раз повторил, что лично не намерен "закрывать" телеканалы. И акцентировал: у него нет таких полномочий.

"Еще раз вам отвечу, да? Восьмой раз. Потому что я очень хорошо считаю, у меня пятерка была. У меня просто очень классно с арифметикой... Девятый раз попробую вам ответить: я никогда в своей жизни не буду закрывать никакие каналы. Не имею права и не имею полномочий. Я вам ответил девятый раз. Хорошего вам дня и вашему прекрасному каналу", - сказал Зеленский.

  • 31 августа в ходе интервью для 1+1 Зеленский сказал, что "история с ОПЗЖ и каналами Медведчука "плохо кончится".
  • Позже Нацсовет по телерадиовещанию нашел нарушения при проверке NewsOne и решил обратиться в суд для лишения его лицензии на вещание.

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Теги: Владимир Зеленский, NewsOne, телеканалы
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