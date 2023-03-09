После очередной ракетной атаки россиян сложная ситуация с энергетикой сейчас в Харьковской и Житомирской областях, еще в четырех регионах – "непросто". Об этом сказал президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

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Он сообщил, что провел несколько совещаний по поводу последствий массированного удара по украинской инфраструктуре.

"Очередная попытка государства-террориста воевать против цивилизованности привела к временным отключениям электричества, тепла, воды в некоторых наших регионах и городах. Российские ракеты сегодня унесли жизни шести украинцев. Мои соболезнования семьям", – сказал президент.

Он отметил, что восстановительные работы на энергообъектах продолжаются весь день. Сложнее всего – в Харькове и Житомирской области. "Непросто", по словам Зеленского, в Одессе, Днепропетровской области, Киеве и в Запорожье.

"Ремонтные бригады, энергетики, местные власти, центральные власти – все будут работать столько, сколько нужно, чтобы возобновить подачу энергии городам и районам, где сейчас проблемы", – заверил Зеленский.

Он добавил, что сколько бы РФ ни делала подлостей, украинцы все равно не будут в оковах – ни ракеты, ни зверства России в этом не помогут.

9 марта РФ выпустила 81 ракету по Украине, было шесть ударов Х-47 "Кинжал", 39 прилетов.

В Воздушных силах ВСУ заявили, что россияне впервые нанесли такой массированный удар ракетами разных типов.

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Оксана Житнюк

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