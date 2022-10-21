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Россия делает все, чтобы в Турцию и ЕС хлынули сотни тысяч новых беженцев – Зеленский видео

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21.10.2022, 20:32
Владимир Зеленский (Фото - ОП)
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Ситуация вокруг экспортной зерновой инициативы становится все более напряженной из-за действий России, это может вызвать новый поток беженцев в Турцию и ЕС. Об этом заявил в видеообращении президент Владимир Зеленский.

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"Враг делает все, чтобы затормозить наш экспорт продовольствия. Считаю, что этими действиями Россия абсолютно сознательно разжигает продовольственный кризис, чтобы он стал таким же острым, как был в первой половине этого года", – сказал президент.

Он отметил, что сейчас "более 150 судов находятся в очереди, чтобы выполнить контрактные обязательства по поставке нашей агропродукции", и что эта очередь "возникла только потому, что Россия сознательно задерживает прохождение кораблей".

Зеленский напомнил, что "каждый день пребывания судов с продовольствием в очереди означает рост социальной и политической напряженности в странах, потребляющих нашу агропродукцию", среди которых Египет, Тунис, Алжир, Марокко, Ливан, Ирак, Китай, Бангладеш, Индонезия.

"Россия делает все, чтобы как минимум сотни тысяч стали вынужденными мигрантами, которые будут искать убежища в той же Турции или странах ЕС или погибнут от голода", – сказал президент.

Зеленский также сообщил, что провел очередное заседание Ставки Верховного главнокомандующего, во время которого, в частности, обсуждали организацию эффективной системы ПВО.

Он также сказал, что сегодня по инициативе Украины состоится заседание Совбеза ООН, темой которого будет российский террор против энергетической системы Украины.

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Сергій Бережний
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