Зеленский провел заседание Ставки: обсуждали организацию системы противовоздушной обороны
21 октября президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного главнокомандующего, во время которого, в частности, обсуждали организацию эффективной системы противовоздушной обороны. Об этом сообщает Офис президента.
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На заседании главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный и начальник Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов доложили об оперативной обстановке на главных направлениях фронта, а также об основных местах скопления сил и средств противника и его вероятных действиях в ближайший период.
На Ставке были скоординированы дальнейшие шаги по защите и деоккупации украинских территорий.
Отдельно участники заседания остановились на мероприятиях по организации эффективной системы противовоздушной обороны и прикрытию стратегически важных объектов.
Обсуждались вопросы восстановления вооружения, военной техники и средств ПВО с учетом потребностей сил обороны.
Кроме того, на заседании был рассмотрен вопрос обеспечения армии боеприпасами и их распределения по группировкам войск.
- Сегодня во время тревоги в Николаевской области ВСУ уничтожили российский штурмовик Су-25.
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