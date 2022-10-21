ВСУ уничтожили российский штурмовик Су-25 во время тревоги в Николаевской области

Украинские силы уничтожили российский штурмовик Су-25 на юге. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

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"Во время тревоги минус вражеский Су-25. Нефиг шастать", – написал Ким.

Воздушная тревога в Николаевской области длилась полтора часа – с 15:06 до 16:37.

Позднее Воздушное командование "Юг" сообщило, что украинские зенитчики сбили Су-25 около 16:00 в Баштанском районе Николаевской области.

По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 21 октября силы обороны Украины уничтожили 269 российских самолетов и 243 вертолета.

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Оксана Житнюк

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