ВСУ уничтожили российский штурмовик Су-25 во время тревоги в Николаевской области
21.10.2022, 17:20
Су-25 (Иллюстративное фото - dshv.mil.gov.ua)
Украинские силы уничтожили российский штурмовик Су-25 на юге. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
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"Во время тревоги минус вражеский Су-25. Нефиг шастать", – написал Ким.
Воздушная тревога в Николаевской области длилась полтора часа – с 15:06 до 16:37.
Позднее Воздушное командование "Юг" сообщило, что украинские зенитчики сбили Су-25 около 16:00 в Баштанском районе Николаевской области.
- По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 21 октября силы обороны Украины уничтожили 269 российских самолетов и 243 вертолета.
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