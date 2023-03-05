Должны быть наказаны все российские убийцы, каждый организатор агрессии, все, кто обеспечивает войну против нашего государства и террор против наших людей. Об этом президент Владимир Зеленский сказал в видеообращении.
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Президент отметил, что "это не просто какая-то мечта о справедливости, эта работа уже ведется".
На прошедшей неделе состоялась международная конференция United for Justice с участием юристов Украины, всей Европы и всего мира.
"Шаг за шагом мы идем к тому, чтобы обеспечить полную ответственность государства-террориста за все совершенное против нашего государства, против наших людей", – сказал Зеленский.
- 19 января Европарламент проголосовал за трибунал для Путина та Лукашенко.
- В Офисе президента говорят, что создание международного трибунала относительно преступления агресии против Украины перешло от обсуждения идеи к наработке конкретного механизма.
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