Должны быть наказаны все российские убийцы, каждый организатор агрессии, все, кто обеспечивает войну против нашего государства и террор против наших людей. Об этом президент Владимир Зеленский сказал в видеообращении.

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Президент отметил, что "это не просто какая-то мечта о справедливости, эта работа уже ведется".

На прошедшей неделе состоялась международная конференция United for Justice с участием юристов Украины, всей Европы и всего мира.

"Шаг за шагом мы идем к тому, чтобы обеспечить полную ответственность государства-террориста за все совершенное против нашего государства, против наших людей", – сказал Зеленский.

19 января Европарламент проголосовал за трибунал для Путина та Лукашенко.

В Офисе президента говорят, что создание международного трибунала относительно преступления агресии против Украины перешло от обсуждения идеи к наработке конкретного механизма.

Сергій Бережний

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