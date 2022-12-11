В вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский анонсировал телефонный разговор с президентом США Джо Байденом и отчитался о переговорах с президентами Франции и Турции.

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Президент сообщил, что на следующей неделе пройдет онлайн-саммит G7, также готовятся конференция во Франции по восстановлению Украины ее поддержки в зимний период.

"Говорил сегодня с президентом Макроном. Это был довольно длительный разговор – более часа – и очень содержательный. Оборона, энергетика, экономика, дипломатия... Координируем шаги, готовимся к реализации нашей формулы мира – Президент Макрон ее поддерживает, и это для нас очень важно", – сказал Зеленский.

Он также рассказал о разговоре с президентом Турции Эрдоганом - "обсудили возможности расширения нашего черноморского экспортного коридора, поблагодарил за поддержку нашей гуманитарной инициативы Grain from Ukraine. Договорились о некоторых важных общих шагах на ближайшее время".

Зеленский также сообщил, что на сегодня запланирован его разговор с президентом США Байденом и обещал после его окончания сообщить подробности и результаты.

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Сергій Бережний

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