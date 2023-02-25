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Зеленский: Украина победит, потому что мир любит сильных и помогает смелым видео

Цей матеріал також доступний українською
25.02.2023, 21:05
Владимир Зеленский (Фото - Офис президента)
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Победа Украины строится на несокрушимости народа Украины и наших воинов, на том, что Украина сильна и становится все сильнее. Об этом сказал в видеообращении президент Владимир Зеленский.

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Каждый достигнутый Украиной успех "опирается на несокрушимость народа Украины, несокрушимость наших воинов. На то, что Украина – сильная и постоянно становится сильнее. Мир любит сильных. И помогает смелым", – сказал президент.

Зеленский считает важным введение в действие 10 пакета санкций Евросоюза, а который включены меры "против военной промышленности и финансового сектора государства-террориста и против пропагандистов, утопивших во лжи российское общество и пытающихся распространить свою ложь на весь мир". 

Президент назвал "очень хорошим дипломатическим импульсом" резолюцию, которую приняла Генеральная Ассамблея ООН. "Фактически мы видим, что смысл нашей формулы мира становится основой конкретных международных политико-правовых решений и их поддерживает мировое большинство", – отметил он.

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Сергій Бережний
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Владимир Зеленский санкции видеообращение резолюция ООН
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