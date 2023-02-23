Генассамблея ООН поддержала украинскую резолюцию к годовщине российского вторжения
Генассамблея ООН проголосовала за резолюцию с призывом к России остановить боевые действия и вывести свои войска из Украины. Также резолюция закрепляет основные положения предложенной Украиной "формулы мира".
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За резолюцию проголосовали 141 из 193 стран-членов, против проголосовали семь стран. Еще 32 – воздержались.
Против проголосовали Беларусь, КНДР, Эритрея, Мали, Никарагуа, Россия и Сирия.
В тексте резолюции содержится призыв к "немедленному прекращению атак на объекты критической инфраструктуры Украины и любых преднамеренных атак на гражданские объекты, включая жилые дома, школы и больницы".
Резолюция также призывает привлечь к ответственности виновных в военных преступлениях, чтобы "обеспечить справедливость для всех жертв и предотвратить будущие преступления".
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