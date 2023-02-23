Генассамблея ООН поддержала украинскую резолюцию к годовщине российского вторжения

Генассамблея ООН проголосовала за резолюцию с призывом к России остановить боевые действия и вывести свои войска из Украины. Также резолюция закрепляет основные положения предложенной Украиной "формулы мира".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

За резолюцию проголосовали 141 из 193 стран-членов, против проголосовали семь стран. Еще 32 – воздержались.

Против проголосовали Беларусь, КНДР, Эритрея, Мали, Никарагуа, Россия и Сирия.

В тексте резолюции содержится призыв к "немедленному прекращению атак на объекты критической инфраструктуры Украины и любых преднамеренных атак на гражданские объекты, включая жилые дома, школы и больницы".

Резолюция также призывает привлечь к ответственности виновных в военных преступлениях, чтобы "обеспечить справедливость для всех жертв и предотвратить будущие преступления".

Новость дополняется...

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.