Зеленский: Путин — тиран, страшный и слабый человек. А Буча — лицо России, я понял это
Президент Владимир Зеленский назвал российского диктатора Владимира Путина тираном и страшным человеком. Об этом он сказал в фильме журналиста Дмитрия Комарова о годе полномасштабного вторжения.
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Отвечая на вопрос о его реакции на слова Путина насчет того, что резня в Буче является "фейком", Зеленский сказал, что диктатору нужно признавать результаты своих действий и говорить об этом.
"Это была твоя цель, ты же считаешь, что у тебя операция, денацификация или деукранизация. Так почему ты не говоришь, что ты это сделал? Он говорит, что это фейк. В этом его слабость, это слабый человек", — сказал глава государства.
Он подчеркнул, что окончательно понял — Буча является лицом России.
- 5 мая Reuters подтвердил, что в зверствах в Буче участвовали спецназ Росгвардии и кадыровские подразделения.
- 22 мая около Бучи нашли тела убитых оккупантами мирных жителей.
- Убийцы из Бучи: Журналисты New York Times идентифицировали десятки военных преступников.
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