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Зеленский: Путин — тиран, страшный и слабый человек. А Буча — лицо России, я понял это

Цей матеріал також доступний українською
25.02.2023, 12:20
Зеленский: Путин — тиран, страшный и слабый человек. А Буча — лицо России, я понял это - Фото
Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский назвал российского диктатора Владимира Путина тираном и страшным человеком. Об этом он сказал в фильме журналиста Дмитрия Комарова о годе полномасштабного вторжения. 

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Отвечая на вопрос о его реакции на слова Путина насчет того, что резня в Буче является "фейком", Зеленский сказал, что диктатору нужно признавать результаты своих действий и говорить об этом.

"Это была твоя цель, ты же считаешь, что у тебя операция, денацификация или деукранизация. Так почему ты не говоришь, что ты это сделал? Он говорит, что это фейк. В этом его слабость, это слабый человек", — сказал глава государства. 

Он подчеркнул, что окончательно понял — Буча является лицом России. 

Читайте также: Зеленский о самом страшном дне войны: В Буче мы увидели – дьявол не где-то там, а на Земле 

Дмитро Гриниченко
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Владимир Зеленский война владимир путин буча
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