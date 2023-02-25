Зеленский: Путин — тиран, страшный и слабый человек. А Буча — лицо России, я понял это

Президент Владимир Зеленский назвал российского диктатора Владимира Путина тираном и страшным человеком. Об этом он сказал в фильме журналиста Дмитрия Комарова о годе полномасштабного вторжения.

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Отвечая на вопрос о его реакции на слова Путина насчет того, что резня в Буче является "фейком", Зеленский сказал, что диктатору нужно признавать результаты своих действий и говорить об этом.

"Это была твоя цель, ты же считаешь, что у тебя операция, денацификация или деукранизация. Так почему ты не говоришь, что ты это сделал? Он говорит, что это фейк. В этом его слабость, это слабый человек", — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что окончательно понял — Буча является лицом России.

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Дмитро Гриниченко

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