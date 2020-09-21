Зеленский в ООН: Агрессия России в Украине показала – мир не усвоил уроки Второй мировой

Агрессия России против Украины свидетельствует о том, что человечество не усвоило уроки Второй мировой войны, и некоторые страны продолжают попытки по распределению сфер влияния в мире. Об этом заявил в видеообращении к участникам 75-й сессии Генассамблеи ООН президент Владимир Зеленский.

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"75 лет назад основание ООН стало символом того, что человечество должно усвоить трагический урок Второй мировой войны, но оккупация Крыма и российская военная агрессия на Донбассе доказывают, что этот урок не усвоен", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что это война идет не только в Украине, "это война в Европе".

По словам президента, действия России представляют из себя "не просто посягательство на суверенитет независимого государства, это попытка вернуться к распределению сфер влияния в мире". В связи с эти Зеленский призвал страны объединить усилия для достижения основных ценностей - мира и процветания в мире.

Он заявил, что миру уже не нужны кровавые уроки, чтобы переосмыслить свое существование на этой планете.

"В этом году пандемия коронавируса стала шоком для всех стран. Мы должны использовать это предупреждение, чтобы остановить противоречия и объединить усилия для достижения реальных радикальных результатов", - отметил Зеленский.

Он также призвал другие страны вернуться к полному внедрению целей и принципов Устава ООН.

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