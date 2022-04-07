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Президент Владимир Зеленский обратился по видеосвязи к парламенту Греции.

"Я благодарен Греции за оказанную гуманитарную и оборонную поддержку Украины. Благодарен за поддержку общей санкционной политики демократического мира. Но война – продолжается. Уничтожение Мариуполя – продолжается. Депортация людей с тех территорий, куда пришли российские войска, – продолжается".

Зеленский призвал Грецию использовать ее влияние как члена ЕС для спасения Мариуполя и прекращения российской агрессии.

"Я призываю вас сделать больше, чтобы Россия начала искать мир и отказалась даже думать о покорении Украины", – сказал он.

"Мы не сможем довольствоваться тем, что в будущем скажем о Мариуполе: "Это были новые Фермопилы", где герои пали, остановив многочисленное вражеское войско. Сейчас мы можем спасти наших героев... Мы можем раз и навсегда научить и Россию, и любых других потенциальных агрессоров, что избирающий войну всегда проигрывает. Тот, кто пытается лишить независимости и разрушить территориальную целостность государств, всегда проигрывает. Тот, кто шантажирует Европу экономическим или энергетическим кризисом, всегда проигрывает".

Президент подчеркнул, что действия России "изначально были направлены не только на Украину, а на Европу в целом. Это Россия делает все, чтобы европейцы остались без доступной энергии. И чтобы энергетическая нищета стала новой реальностью на континенте. Это Россия делает все, чтобы спровоцировать вспышку инфляции во многих государствах. Россия в прошлом году искусственно создала дефицит на европейском газовом рынке. И сейчас делает все, чтобы искусственно создать дефицит на мировом рынке продовольствия."

Он также сказал, что Украина нуждается в оружии, "чтобы заставить российские войска покинуть наше государство", и уточнил, что нужны системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы и снаряды к ним, бронетехника и др. "Чем быстрее Украина получит эту помощь, тем больше жизней мы сможем спасти", – сказал Зеленский.

Сергей Бережной

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