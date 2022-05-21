Президент Владимир Зеленский отметил, что в российских регионах уже открыто говорят, что их так называемая спецоперация является причиной экономического падения. Оккупантов это пока не останавливает, но колоссальные расходы на войну им все равно не помогают и не помогут. Об этом президент сказал в своем новом видеообращении.

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Россия направила практически все свои ресурсы, чтобы уничтожить Украину, отметил Зеленский.

"Рост цен, обесценивание доходов, разрушение всего экономического потенциала, который создан в России с 2000-х, – оккупантов это пока не останавливает. Но колоссальные расходы на войну им все равно не помогают. И не помогут", – заявил он.

Президент отметил, что ситуация На Донбассе очень тяжелая. Российская армия пытается наступать на Славянск и Северодонецк. ВСУ сдерживают это наступление.

"Каждый день, который наши защитники и защитницы отбивают у этих наступательных планов России, срывая их, является конкретным вкладом в приближение главного дня, желанного дня, который мы все так ждем и за который сражаемся — дня победы", – сказал Зеленский.

Сегодня министр транспорта России Виталий Савельев заявил, что западные санкции, наложенные на его страну из-за нападения на Украину, сломали всю логистику РФ.







Вадим Ребрина

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