Президент Владимир Зеленский записал ежедневное дневное обращение к украинскому народу и, частично, для адекватных россиян.

"Украинцы! Мы уже завоевали наше будущее. Но еще боремся за наше сегодня. Сражаемся за то, где пройдет граница. Между жизнью и рабством. И это не только наш выбор. Граждане России делают точно такой же выбор прямо сейчас", – подчеркнул он.

Тезисно о речи главы обороняющегося государства:

→ Ежедневно слышит слова поддержки со всего мира – от лидеров стран и лидеров бизнес-сообществ. И они не ограничиваются словами: идет помощь делами.

→ Пообщался с Австралией, Албанией, Болгарией, Израилем и Байденом, "благодарен ему за решительность" и за подготовку "новых решений для украинцев и европейцев". Будут новые санкции против агрессора.

→ Поговорил с американскими конгрессменами: более двухсот представителей обеих партий. "Максимально заинтересованы в том, чтобы реально помочь".

→ Зеленский повторил, что мир достаточно силен, чтобы закрыть наше небо для российских ракет и боевых самолетов. Надо это сделать как можно быстрее. Украине также нужны самолеты. "На самом деле это просто, когда имеешь волю".

→ Призвал мир закрыть все порты для кораблей РФ.

→ Поговорил с Илоном Маском, говорили о том, как побеждать и о том, как будем работать после победы.

→ Если россияне не остановят это все, если промолчат сейчас, "то за вас потом будет говорить только ваша бедность. А отвечать ей будут только репрессии".

→ У нас сотни пленных военных РФ, и они заговорили, в том числе пилоты самолетов, бомбивших наши города. Мы услышали их показания, увидели документы, карты, планы, – и война по ним – это не импровизация: они готовили это вторжение именно так – жестоко, зверски и цинично. Так было запланировано.

→ Украина обращается с пленными в рамках Женевской конвенции, потому мы мы человечны, в отличие от врага.

→ Россияне готовятся бомбить Одессу.

"Украинцы! Мы устояли. Мы понимаем, как будем восстанавливать нашу страну. Мы уже формируем специальные фонды для восстановления. Их уже четыре. И это только начало. А сейчас еще нужны силы. Нужна мудрость. Нужна свобода. Нужна победа. Нужен мир! Слава Украине!", – резюмировал Зеленский.

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.