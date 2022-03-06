UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский: Воюем за то, где пройдет граница между жизнью и рабством – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
06.03.2022, 12:11
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
Обращение Зеленского к народу Украины и миру из-за решения Путина по Донбассу: видео
Обращение Зеленского к народу Украины и миру из-за решения Путина по Донбассу: видео
Байден об Украине: Путин принял решение. У меня есть основания так считать
Байден об Украине: Путин принял решение. У меня есть основания так считать

Президент Владимир Зеленский записал ежедневное дневное обращение к украинскому народу и, частично, для адекватных россиян. 

"Украинцы! Мы уже завоевали наше будущее. Но еще боремся за наше сегодня. Сражаемся за то, где пройдет граница. Между жизнью и рабством. И это не только наш выбор. Граждане России делают точно такой же выбор прямо сейчас", – подчеркнул он.

Тезисно о речи главы обороняющегося государства:

→ Ежедневно слышит слова поддержки со всего мира – от лидеров стран и лидеров бизнес-сообществ. И они не ограничиваются словами: идет помощь делами.

→ Пообщался с Австралией, Албанией, Болгарией, Израилем и Байденом, "благодарен ему за решительность" и за подготовку "новых решений для украинцев и европейцев". Будут новые санкции против агрессора.

→ Поговорил с американскими конгрессменами: более двухсот представителей обеих партий. "Максимально заинтересованы в том, чтобы реально помочь".

→ Зеленский повторил, что мир достаточно силен, чтобы закрыть наше небо для российских ракет и боевых самолетов. Надо это сделать как можно быстрее. Украине также нужны самолеты. "На самом деле это просто, когда имеешь волю".

→ Призвал мир закрыть все порты для кораблей РФ.

→ Поговорил с Илоном Маском, говорили о том, как побеждать и о том, как будем работать после победы.

→ Если россияне не остановят это все, если промолчат сейчас, "то за вас потом будет говорить только ваша бедность. А отвечать ей будут только репрессии".

→ У нас сотни пленных военных РФ, и они заговорили, в том числе пилоты самолетов, бомбивших наши города. Мы услышали их показания, увидели документы, карты, планы, – и война по ним – это не импровизация: они готовили это вторжение именно так – жестоко, зверски и цинично. Так было запланировано.

→ Украина обращается с пленными в рамках Женевской конвенции, потому мы мы человечны, в отличие от врага.

→ Россияне готовятся бомбить Одессу.

"Украинцы! Мы устояли. Мы понимаем, как будем восстанавливать нашу страну. Мы уже формируем специальные фонды для восстановления. Их уже четыре. И это только начало. А сейчас еще нужны силы. Нужна мудрость. Нужна свобода. Нужна победа. Нужен мир! Слава Украине!", – резюмировал Зеленский.

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 