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Зеленский выступил с речью перед Конгрессом США: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
16.03.2022, 15:14
Володимир Зеленський (фото - Офіс президента)
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Президент Владимир Зеленский выступил по видеосвязи с речью перед Конгрессом США. После 11-минутной речи о происходящем, об актуальной ситуации на территории Украины после трех недель российского вторжения, глава государства показал американским законодателям ролик о войне.

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Видео составлено из чередующихся кадров мирной жизни с кадрами бомбардировок, обстрелов и их последствий.

"Закройте небо над Украиной", – было написано на экране в конце ролика еще около 10 секунд.

Подытожил президент словами, что "сегодня недостаточно быть лидером страны – сегодня нужно быть лидером мира". Он дал понять, что обращается к президенту США Джо Байдену.

"Сильный – не значит большой, сильный – это храбрый, который готов бороться за правду, мир и свободу", – сказал Зеленский.

После его речи конгрессмены встали и устроили овации.

Новость дополняется...

Евгений Пилипенко
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Владимир Зеленский конгресс сша
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