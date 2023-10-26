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Зеленский выступил перед лидерами ЕС. Заявил о неэффективности потолка цен на нефть РФ видео

Цей матеріал також доступний українською
26.10.2023, 20:53
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Президент Владимир Зеленский выступил по видеосвязи на саммите Европейского совета. В обращении к лидерам ЕС он призвал к началу переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, а также к усилению давления на РФ, в частности, снизив потолок цен на нефть и усилив работу против посредников, с помощью которых РФ обходит санкции.

Зеленский сообщил, что сегодня он подписал "очень важный евроинтеграционный закон" о введении пожизненного финансового мониторинга политически значимых лиц (PEP).

"Украина практически реализовала семь рекомендаций Еврокомиссии: и решения, которые были более простыми, и решения, которые были сложными для политиков. И мы рассчитываем на ваше единство в ответ – на решение о начале переговоров по вступлению Украины в Евросоюз", – сказал президент.

Зеленский заявил о важности помешать РФ обходить санкции и о необходимости усилить работу против всех посредников, помогающих РФ, в том числе и в Европе.

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Он отметил, что в новом 12-м санкционном пакете следует уделить внимание в том числе внедренному ранее потолку цен на российскую нефть.

"Очевидно, что он работает совсем не так эффективно, как на это рассчитывали. Нужно снижение потолка и усиление механизмов его обеспечения", – сказал Зеленский.

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Оксана Житнюк
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