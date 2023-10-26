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Зеленський виступив перед лідерами ЄС. Заявив про неефективність стелі цін на нафту РФ видео

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26.10.2023, 20:53
Відео: Офіс президента
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Президент Володимир Зеленський виступив по відеозв’язку на саміті Європейської ради. У зверненні до лідерів ЄС він закликав до початку переговорів про вступ України до Євросоюзу, а також до посилення тиску на РФ, зокрема знизивши стелю цін на нафту та посиливши роботу проти посередників, за допомогою яких РФ обходить санкції.

Зеленський повідомив, що сьогодні він підписав "дуже важливий євроінтеграційний закон" про введення довічного фінансового моніторингу політично значущих осіб (PEP). 

"Україна практично реалізувала сім рекомендацій Єврокомісії: і рішення, які були простіші, і рішення, які були складними для політиків. І ми розраховуємо на вашу єдність у відповідь – на рішення про початок переговорів щодо вступу України в Євросоюз", – сказав президент.

Зеленський наголосив на важливості завадити РФ обходити санкції та на необхідності посилити роботу проти всіх посередників, які допомагають РФ, зокрема і в Європі.

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Він зазначив, що в новому 12-му санкційному пакеті слід приділити увагу зокрема впровадженій раніше межі цін на російську нафту.

"Очевидно, що вона працює зовсім не так ефективно, як на це розраховували. Потрібне зниження стелі та посилення механізмів її забезпечення", – сказав Зеленський.

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Оксана Житнюк
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Володимир Зеленськийсанкціїсамітвступ до ЄСєвропейська рада
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