Президент Володимир Зеленський виступив по відеозв’язку на саміті Європейської ради. У зверненні до лідерів ЄС він закликав до початку переговорів про вступ України до Євросоюзу, а також до посилення тиску на РФ, зокрема знизивши стелю цін на нафту та посиливши роботу проти посередників, за допомогою яких РФ обходить санкції.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Зеленський повідомив, що сьогодні він підписав "дуже важливий євроінтеграційний закон" про введення довічного фінансового моніторингу політично значущих осіб (PEP).

"Україна практично реалізувала сім рекомендацій Єврокомісії: і рішення, які були простіші, і рішення, які були складними для політиків. І ми розраховуємо на вашу єдність у відповідь – на рішення про початок переговорів щодо вступу України в Євросоюз", – сказав президент.

Зеленський наголосив на важливості завадити РФ обходити санкції та на необхідності посилити роботу проти всіх посередників, які допомагають РФ, зокрема і в Європі.

Читайте також: Підрядники виробників "Кинджалів" уникли санкцій, постачання йдуть з ЄС – The insider

Він зазначив, що в новому 12-му санкційному пакеті слід приділити увагу зокрема впровадженій раніше межі цін на російську нафту.

"Очевидно, що вона працює зовсім не так ефективно, як на це розраховували. Потрібне зниження стелі та посилення механізмів її забезпечення", – сказав Зеленський.

Нафтові доходи Росії у серпні зросли до максимуму з осені 2022 року.

Вартість нафти у світі дорожчає, і експерти кажуть, що це лише питання часу, коли її вартість повернеться на рівень $100 за барель.

Читайте також: Обмеження цін на російську нафту втрачає ефективність. Його розробник назвав вихід

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.