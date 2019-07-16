Зеленский за рулем на улицах Киева рекламирует свою партию: видео

Находясь за рулем автомобиля, который едет по киевским улицам, президент Владимир Зеленский записал ролик в поддержку своей партии Слуга народа, старательно избегая упоминания этого названия. Он объяснил своим избирателям, как избежать ловушек мошенников при голосовании за мажоритарщиков на досрочных выборах в Раду.

По его словам, сейчас распространено мошенничество: открывают ЧП, ТОВ и другие юрлица - и затем добавляют за аббревиатурой "название той партии, которую я не могу вслух называть, так как это будет агитация".

"Смотрите: когда вы приходите и видите фамилию, посмотрите, там должно быть написано "Политическая партия..." - и потом уже название партии. Именно так. Ну, это если вы решили голосовать именно за эту самую лучшую партию", - сказал он.

Как выразился президент, партия, "к которой, скажем так, я очень хорошо отношусь, обязательно всех победит - и только тогда мы сможем сделать нормальный парламент, и сможем выбрать правительство реальных специалистов".

Свежий опрос от центра Разумкова дает Слуге народа 40% голосов тех украинцев, которые определились с симпатиями и собираются голосовать.

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