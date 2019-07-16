Зеленский за рулем на улицах Киева рекламирует свою партию: видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Президент предупредил избирателей, чтобы те не попались на парламентских выборах 21 июня на уловки мошенников

Находясь за рулем автомобиля, который едет по киевским улицам, президент Владимир Зеленский записал ролик в поддержку своей партии Слуга народа, старательно избегая упоминания этого названия. Он объяснил своим избирателям, как избежать ловушек мошенников при голосовании за мажоритарщиков на досрочных выборах в Раду.

По его словам, сейчас распространено мошенничество: открывают ЧП, ТОВ и другие юрлица - и затем добавляют за аббревиатурой "название той партии, которую я не могу вслух называть, так как это будет агитация".

"Смотрите: когда вы приходите и видите фамилию, посмотрите, там должно быть написано "Политическая партия..." - и потом уже название партии. Именно так. Ну, это если вы решили голосовать именно за эту самую лучшую партию", - сказал он.

Как выразился президент, партия, "к которой, скажем так, я очень хорошо отношусь, обязательно всех победит - и только тогда мы сможем сделать нормальный парламент, и сможем выбрать правительство реальных специалистов".

Свежий опрос от центра Разумкова дает Слуге народа 40% голосов тех украинцев, которые определились с симпатиями и собираются голосовать.

Читайте также: Обнаружена связь между Разумковым и пропагандистом Вышинским - DT

Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, выборы, мошенничество
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Зеленский за рулем на улицах Киева рекламирует свою партию: видео
Зеленский за рулем на улицах Киева рекламирует свою партию: видео
Жена Маркива рассказала о тюрьме, где находится украинец: видео
Жена Маркива рассказала о тюрьме, где находится украинец: видео
Дело итальянских наемников в Донбассе: изъята ракета - видео
Дело итальянских наемников в Донбассе: изъята ракета - видео
Медиарынок Кто такой Дмитрий Гордон? Рантье, журналист или политик
Украина продлила запрет на ввоз товаров из РФ до 2021 года
ТЭК Украина продлила запрет на ввоз товаров из РФ до 2021 года
Тарифный популизм: пересчета за газ ожидать не стоит. Вот почему
Мнение Тарифный популизм: пересчета за газ ожидать не стоит. Вот почему
Популярное
фото/видео
Зеленский за рулем на улицах Киева рекламирует свою партию: видео
Зеленский за рулем на улицах Киева рекламирует свою партию: видео
Жена Маркива рассказала о тюрьме, где находится украинец: видео
Жена Маркива рассказала о тюрьме, где находится украинец: видео 15.07.19, 22:48
Дело итальянских наемников в Донбассе: изъята ракета - видео
Дело итальянских наемников в Донбассе: изъята ракета - видео 15.07.19, 21:10
Фото - сюр. Зеленский, Путин и Нефьодов в старости: тест фильтра
Фото - сюр. Зеленский, Путин и Нефьодов в старости: тест фильтра 15.07.19, 18:47
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 