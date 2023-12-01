1129 зенитный ракетный Белоцерковский полк показал работу ЗРК "Оса" во время ночного воздушного налета. Видео опубликовал Стратком ВСУ.

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На видео показаны запуски зенитных ракет, затем на мониторах слежения видно поражение воздушных целей.

Зенитчики опубликовали эту запись 11 ноября.

21 октября начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко рассказал, что вокруг Киева выстроена многоуровневая система противовоздушной обороны, которая состоит из разных видов вооружений. По его словам, в состав мобильных групп ПВО входят также ЗРК "Оса".

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