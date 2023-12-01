Зенитчики показали работу ЗРК "Оса" во время ночного налета – видео
1129 зенитный ракетный Белоцерковский полк показал работу ЗРК "Оса" во время ночного воздушного налета. Видео опубликовал Стратком ВСУ.
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На видео показаны запуски зенитных ракет, затем на мониторах слежения видно поражение воздушных целей.
Зенитчики опубликовали эту запись 11 ноября.
- 21 октября начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко рассказал, что вокруг Киева выстроена многоуровневая система противовоздушной обороны, которая состоит из разных видов вооружений. По его словам, в состав мобильных групп ПВО входят также ЗРК "Оса".
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