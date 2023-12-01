Зенітники показали роботу ЗРК "Оса" під час нічного нальоту – відео
1129 зенітний ракетний Білоцерківський полк показав роботу ЗРК "Оса" під час нічного повітряного нальоту. Відео опублікував Стратком ЗСУ.
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На відео показані запуски зенітних ракет, потім на моніторах стеження видно ураження повітряних цілей.
Зенітники опублікували цей запис 11 листопада.
- 21 жовтня начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко розповів, що навколо Києва збудовано багаторівневу систему протиповітряної оборони, яка складається з різних видів озброєння. За його словами, до складу мобільних груп ППО входять також ЗРК "Оса".
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