1129 зенітний ракетний Білоцерківський полк показав роботу ЗРК "Оса" під час нічного повітряного нальоту. Відео опублікував Стратком ЗСУ.

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На відео показані запуски зенітних ракет, потім на моніторах стеження видно ураження повітряних цілей.

Зенітники опублікували цей запис 11 листопада.

21 жовтня начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко розповів, що навколо Києва збудовано багаторівневу систему протиповітряної оборони, яка складається з різних видів озброєння. За його словами, до складу мобільних груп ППО входять також ЗРК "Оса".

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