Командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв оприлюднив відео про те, як мобільні вогневі групи, які є частиною загальної системи протиповітряної оборони України, постійно підвищують свою ефективність.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

У відео видно, як українські військові проводять тренування.

"Ми постійно працюємо над підвищенням ефективності та майстерності наших бійців", – розповів Наєв.

Дивіться також: Командувач Повітряних сил показав, як вночі ППО збивала "шахеди" на півдні – відео

За його словами, українці мають бути впевнені, що мобільні вогневі групи у зоні своєї відповідальності не дають ворогу жодних шансів.

"Подякував воїнам зі складу розрахунків мобільних вогневих груп, які входять до ешелону прикриття об’єктів критичної інфраструктури та цивільного населення Києва", – додав Наєв.

Повітряні сили повідомили, що загарбники атакували Україну рекордною кількістю дронів-камікадзе Shahed. Сили оборони знищили 74 з 75 безпілотників та одну керовану авіаракету Х-59.

28 листопада у Київській області були зафіксовані російські безпілотники, працювала ППО.

У Кропивницькому в ніч проти 1 грудня лунали вибухи, російські окупанти атакували ракетами.

Дивіться також: Відео з дитячого садочка у Києві, у який влучили уламки російського "шахеда"