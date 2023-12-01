Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев опубликовал видео о том, как мобильные огневые группы, которые являются частью общей системы противовоздушной обороны Украины, постоянно повышают свою эффективность.

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В видео видно, как украинские военные проводят тренировки.

"Мы постоянно работаем над повышением эффективности и мастерства наших бойцов", – рассказал Наев.

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По его словам, украинцы должны быть уверены, что мобильные огневые группы в зоне своей ответственности не дают врагу никаких шансов.

"Поблагодарил воинов из состава расчетов мобильных огневых групп, входящих в эшелон прикрытия объектов критической инфраструктуры и гражданского населения Киева", – добавил Наев.

Воздушные силы сообщили, что захватчики атаковали Украину рекордным количеством дронов-камикадзе Shahed. Силы обороны уничтожили 74 из 75 беспилотников и одну управляемую авиаракету Х-59.

28 ноября в Киевской области были зафиксированы российские беспилотники, работала ПВО.

В Кропивницком в ночь на 1 декабря раздавались взрывы, российские оккупанты атаковали ракетами.

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