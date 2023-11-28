У Київській області по "шахедах" працювала ППО, ракети РФ на півдні

Мобільна вогнева група працює по "шахеду" (Ілюстративний скриншот із відео)

Росія здійснює атаку дронами по Україні, у Київській області зафіксовані безпілотники, по них працюють Сили протиповітряної оборони. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

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20:31. Оголошено повітряну тривогу.

20:58. Повітряні сили повідомили про наступний рух ударних БпЛА:

→ у Вінницькій області (Ладижин/Тульчин) в північно-західному напрямку;

→ у Київській області (Біла Церква) в західному напрямку;

→ ще група ударних БпЛА прямує з Херсонської в напрямку Миколаївської області.

Під "ударними БпЛА" Повітряні сили зазвичай мають на увазі дрони-камікадзе типу Shahed.

21:01. "У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", – повідомила КОВА.

Адміністрація закликала дотримуватися інформаційної тиші - не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу українських захисників.

21:25. Ситуація наступна: тривогу оголошено у Хмельницькій, Вінницькій, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях. У місті Києві тривогу не оголошували.

Скриншот

21:30. Повітряні сили написали про рух ударних БпЛА:

1. Групи ударних БпЛА з Херсонської → через Миколаївську → в напрямку Кіровоградської області;

2. Декілька груп із північної та південної сторони Вінницької області в напрямку Хмельниччини.

21:37. Тривога оголошена і в Києві.

21:41. Повітряні сили повідомили про загрозу "шахедів" в усіх областях, де оголошено повітряну тривогу.

22:02. Відбій у Києві. Тривогу оголошено ще у Тернопільській та Житомирській областях.

22:04. Повітряні сили повідомили про рух "шахедів":

1. Декілька груп на межі Кіровоградської та Миколаївської області в північно-західному напрямку;

2. БпЛА з Вінницької області в напрямку Старокостянтинова.

22:23. "Шахеди" в районі Шепетівки Хмельницької області, пишуть ПС.

22:32. "Одеська область – ракетна небезпека!" – ПС.

22:36. Ракети між Одеською та Миколаївською областями, пишуть військові. Мешканців Вознесенська закликали перебувати в укриттях.

22:56. Відбій тривоги в Одесі.

У Старокостянтинові вранці 28 листопада пролунали вибухи, російські окупанти атакували дронами-камікадзе Shahed-136, уламки збитого дрона впали на дах приватного будинку, постраждалих та пожежі немає.

У ніч проти 25 листопада країна-терорист Росія атакувала Україну дронами-камікадзе типу Shahed-131/136. У Києві збивали безпілотники, працювала протиповітряна оборона, повідомив голова КМВА.

Повітряні сили повідомили, що загарбники атакували Україну рекордною кількістю дронів-камікадзе Shahed. Сили оборони знищили 74 з 75 безпілотників та одну керовану авіаракету Х-59.

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