В Киевской области зафиксированы дроны оккупантов, работает ПВО

Мобильная огневая группа работает по "шахеду" (Иллюстративный скриншот с видео)

Россия совершает атаку дронами по Украине, в Киевской области зафиксированы беспилотники, по ним работают Силы противовоздушной обороны. Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.

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20:31. Объявлена воздушная тревога.

20:58. Воздушные силы сообщили о следующем движении ударных БПЛА:

→ в Винницкой области (Ладыжин/Тульчин) в северо-западном направлении;

→ в Киевской области (Белая Церковь) в западном направлении;

→ еще группы ударных БпЛА следует из Херсонской в направлении Николаевской области.

Под "ударными БпЛА" Воздушные силы обычно подразумевают дроны-камикадзе типа Shahed.

21:01. "В воздушном пространстве зафиксированы БпЛА. Силы ПВО работают по целям", – сообщила КОВА.

Администрация призвала соблюдать информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу украинских защитников.

21:25. Ситуация следующая: тревога объявлена в Хмельницкой, Винницкой, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях. В Киеве тревогу не объявляли.

Скриншот

21:30. Воздушные силы написали о движении ударных БПЛА:

1. Группы ударных БПЛА из Херсонской → через Николаевскую → в направлении Кировоградской области;

2. Несколько групп с северной и южной стороны Винницкой области в направлении Хмельнитчины.

21:37. Тревога объявлена и в Киеве.

21:41. Воздушные силы сообщили об угрозе "шахедов" во всех областях, где объявлена воздушная тревога.

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В Староконстантинове утром 28 ноября раздались взрывы, российские оккупанты атаковали дронами-камикадзе Shahed-136, обломки сбитого дрона упали на крышу частного дома, пострадавших и пожара нет.

В ночь на 25 ноября страна-террорист Россия атаковала Украину дронами-камикадзе типа Shahed-131/136. В Киеве сбивали беспилотники, работала противовоздушная оборона, сообщил глава КГВА.

Воздушные силы сообщили, что захватчики атаковали Украину рекордным количеством дронов-камикадзе Shahed. Силы обороны уничтожили 74 из 75 беспилотников и одну управляемую авиаракету Х-59.

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