У Старокостянтинові були вибухи, РФ атакувала "шахедами" — уламки впали на будинок

У Старокостянтинові вранці 28 листопада пролунали вибухи, російські окупанти атакують дронами-камікадзе Shahed-136. Про це повідомив заступник голови Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

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За його словами, у Хмельницькому районі, де розташований Старокостянтинів, працювали сили протиповітряної оборони.

Чиновник закликав мешканців бути в укриттях до відбою повітряної тривоги. Перед цим про рух групи "шахедів" у напрямку Старокостянтинова писали у командуванні Повітряних сил. У місті розташований військовий аеродром, де базуються фронтові бомбардувальники Су-24М, які здатні переносити крилаті ракети Storm Shadow та SCALP. ОНОВЛЕНО о 07:18. Тюрін заявив, що уламки збитого дрона впали на дах приватного будинку, постраждалих та пожежі немає.

Вночі 25 листопада країна-агресор кинула на Україну 75 російсько-іранських ударних дронів типу Shahed, Сили протиповітряної оборони збили 71 з них.

У ніч проти 25 листопада країна-терорист Росія атакувала Україну дронами-камікадзе типу Shahed-131/136. У Києві збивали безпілотники, працювала протиповітряна оборона, повідомив голова КМВА.

Чиновник поінформував, що від падіння уламків є двоє постраждалих – в обох гостра реакція на стрес без госпіталізації.

Президент Латвії пів ночі просидів в укритті в Києві. Після – закликав посилити ППО України.

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