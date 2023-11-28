В Староконстантинове гремят взрывы, Россия атакует "шахедами", работают силы ПВО

Шахеди (Фото - Сергій Наєв Telegram)

В Староконстантинове утром 28 ноября прозвучали взрывы, российские оккупанты атакуют дронами-камикадзе Shahed-136. Об этом сообщил заместитель главы Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

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По его словам, в Хмельницком районе, где расположен Староконстантинов, работали силы противовоздушной обороны.

Чиновник призвал жителей быть в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Перед этим о движении группы "шахедов" в направлении Староконстантинова писали в командовании Воздушных сил.

В городе расположен военный аэродром, где базируются фронтовые бомбардировщики Су-24М, которые способны переносить крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP.