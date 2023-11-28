В Староконстантинове гремят взрывы, Россия атакует "шахедами", работают силы ПВО
В Староконстантинове утром 28 ноября прозвучали взрывы, российские оккупанты атакуют дронами-камикадзе Shahed-136. Об этом сообщил заместитель главы Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, в Хмельницком районе, где расположен Староконстантинов, работали силы противовоздушной обороны.
Чиновник призвал жителей быть в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
Перед этим о движении группы "шахедов" в направлении Староконстантинова писали в командовании Воздушных сил.
В городе расположен военный аэродром, где базируются фронтовые бомбардировщики Су-24М, которые способны переносить крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP.
Ночью 25 ноября страна-агрессор бросила на Украину 75 российско-иранских ударных дронов типа Shahed, Силы противовоздушной обороны сбили 71 из них.
- В ночь на 25 ноября страна-террорист Россия атаковала Украину дронами-камикадзе типа Shahed-131/136. В Киеве сбивали беспилотники, работала противовоздушная оборона, сообщил глава КГВА.
- Чиновник проинформировал, что от падения обломков есть двое пострадавших – у обоих острая реакция на стресс, без госпитализации.
- Президент Латвии пол ночи просидел в укрытии в Киеве. После – призвал усилить ПВО Украины.
Смотрите также: Видео из детского сада в Киеве, в который попали обломки российского "шахеда"